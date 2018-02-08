Скандал вокруг "Вестей". Кадры из бизнес-центра

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (98)

    (обновлено: )30003
    Украинское издание "Вести" заявило вечером в четверг, что в его редакции в Киеве возникло задымление, проходит эвакуация людей. Прямую трансляцию вело агентство УНН.
    facebook.com/UNNews

    "В редакции "Вестей" начался пожар… Внезапно произошло задымление, после этого сработала сирена. Буквально через несколько минут приехали МЧС-ники", — говорится в сообщении. Также издание сообщает, что проводится срочная эвакуация людей.

    Очевидцы также сообщают, что люди заблокированы между этажами, добавляет издание. "Мы стоим на 13-м этаже в заблокированном лифте. То есть лифт не двигается, выйти из него невозможно. Люди паникуют", — цитирует корреспондента "Вести" издание.

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    Ранее силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

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