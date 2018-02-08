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    Фото дня. "Вести" в кольце силовиков

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (98)

    (обновлено: )28710
    Силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускали на работу. Вечером из-за сообщения о задымлении была проведена эвакуация.
    Силовики возле офисного центра, где находится редакция Вестй, 8 февраля 2018
    Сергей Харченко/ "Вести"

    В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

    Полиция у входа в Гулливер утром 8 февраля
    Фото "Вести"
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    По данным издания, к зданию прибыло подкрепление силовиков, прибывшие выстроились в колонны по три человека.

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    Вечером издание заявило, что в его редакции в Киеве начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщила, что сообщение о пожаре не поступало, в здании, где находится редакция "Вести", был распылен неизвестный газ, идет эвакуация.

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    Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко сообщила, что, несмотря на давление, которое оказывают на холдинг, он продолжит свою работу. По ее словам, газета "Вести" уже отправила в печать новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами.

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    Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
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