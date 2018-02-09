Хроника 8 февраля: обыски в "Вестях", бал Порошенко, Тимошенко на завтраке с Трампом

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 8 февраля, президент Петр Порошенко с супругой посетили Венский бал, а Юлия Тимошенко наведалась на ежегодный молитвенный завтрак с традиционным присутствием президента США. В этот же день Рада одобрила уголовное наказание за склонение к суициду через соцсети, а в Киеве переименовали станцию метро "Петровка". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обыски в редакции "Вестей"

Утром в четверг сотрудники Нацполиции и представители военной прокуратуры, заблокировали редакцию газеты, сайта и радио "Вести", которая расположена в БЦ "Гулливер". Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена и редакция "Вестей".

НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского

Национальный банк Украины запросил у государственного "ПриватБанка" данные о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1", которые открыты в этом финансовом учреждении, канал расценил такой запрос как политическое давление. По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.

Закон о реинтеграции Донбасса направлен на подпись Порошенко

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", документ передан на подпись президенту Петру Порошенко. Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, он вступит в силу после подписания президентом и опубликования в официальной прессе. Во вторник депутаты не поддержали это постановление, тем самым отказавшись отменить закон.

Чета Порошенко в Венской опере

Вечером 8 февраля в столице Австрии состоялся знаменитый Венский бал. На него впервые был приглашен президент Украины. Петр Порошенко и его супруга так и не станцевали на Венском балу-2018 – предпочли остаться в ложе и смотреть на танцующих "свысока". Однако удалось "ометится" полуобнаженной активистке женского движения Femen, которая проникла в Венскую оперу и провела акцию против участия в мероприятии Порошенко.

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Тимошенко на молитвенном завтраке сидела перед Трампом

На традиционном Национальном молитвенном завтраке в США лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сидела прямо перед выступающим президентом Дональдом Трампом. Лидера партии "Батькивщины" опознали благодаря ее знаменитой прическе — косе, заплетенной вокруг головы. Пресс-служба Тимошенко сообщила, что политик провела в США ряд встреч.

Рада решила отметить юбилеи похода на Москву и освобождения Крыма

В 2018 году в Украине отметят на государственном уровне 100-летие освобождения Крыма от большевиков и 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву. Согласно решению депутатов, в 2018 году на государственном уровне будет праздноваться 100-летие со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР) Четвертым Универсалом Центральной Рады, 100-летие боя под Крутами и провозглашение Гетманата Павла Скоропадского.

В Украине одобрено уголовное наказание за склонение к суициду через соцсети

Парламент Украины принял закон, которым предлагается ввести уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства, в том числе через социальные сети, такое решение на заседании в четверг поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству.

Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"

Киевский городской совет переименовал станцию метро "Петровка" в "Почайну" в соответствии с названием древнейшей в столице реки Почайна, сообщает пресс-служба Киевсовета. Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года, в ходе которого проголосовали 1932 человека, 73% из них поддержали переименование.

Спикер Сената Польши обратился к соотечественникам по всему миру

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский просит поляков, проживающих за границей, документировать антипольские проявления, касающиеся Второй мировой войны. "Последние свидетели событий постепенно уходят. Нужно зафиксировать их воспоминания для сохранения памяти об ущербе, нанесенном евреям, полякам, цыганам и всем пострадавшим", — пояснил спикер Сената.

Российским спортсменам отказано в иске на недопуск к Олимпиаде-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян, которые не получили приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, так как оно, по данным МОК, поддерживает борьбу с допингом и дает ясность для всех спортсменов.

Ким Чен Ын накануне Олимпиады принял военный парад в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 8 февраля, принял военный парад в Пхеньяне по случаю дня Корейской народной армии. В жной Корее следят за проведением парада. В Сеуле опасаются, что демонстрация военной силы в КНДР омрачит атмосферу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

Именно 8 февраля 1672 года Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета. В этот же день в 1815 году на Венском конгрессе принята декларация, запрещающая торговлю невольниками. 8 февраля 1838 года Сэмюэл Морзе в Филадельфии, в Институте Франклина, впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. А в 1879 году и тоже 8 февраля на заседании Канадского королевского института сэр Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.