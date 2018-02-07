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    Политика

    "Я не сяду, вы сядете". Нардеп забрал телефоны у журналистов в Раде

    (обновлено: )46013
    Народный депутат Александр Пономарев разгневался, увидев, что его эмоциональный разговор с коллегой Сергеем Соболевым один из журналистов снимает на телефон.
    Народный депутат Александр Пономарев
    antikor.zp.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина.  Народный депутат Александр Пономарев ("Воля народа") выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента "Цензор.нет" Ивана Марусенко, когда тот снимал на камеру телефона комментарий нардепа. Прокуратура квалифицировала инцидент по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (нарушение законной профессиональной деятельность журналистов).

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады. 

    Издание сообщает, что накануне народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина") сообщил о схеме закупки машинного масла для войск, которое привело к поломке техники. Он процитировал решение суда, которым в связи с данными фактами постановляется изъять всю документацию у компании "Агринол", владельцем которой является народный депутат Пономарев. В среду Пономарев в кулуарах Рады подошел к Соболеву и начал что-то ему эмоционально рассказывать — произошедшее начал снимать на видео Марусенко.

    Увидев журналиста, Пономарев начал обзывать всех "журналюгами" и выхватил мобильный телефон из его рук. После этого он заявил, что вернет мобильный  после того, как они выйдут на улицу и поговорят.

    После настоятельных требований вернуть телефон парламентарий заявил, что вообще его не брал.

    "Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман. На замечания, как корреспондента Цензор.НЕТ, так и остальных журналистов о том, что таким образом нардеп препятствует журналисткой деятельности, Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать журналистов из здания парламента. Затем Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу", — пишет издание.

    "Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", — заявил журналистам нардеп.

    В итоге Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

    Напомним, на прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам журналист заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

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