"Я не сяду, вы сядете". Нардеп забрал телефоны у журналистов в Раде

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Пономарев ("Воля народа") выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента "Цензор.нет" Ивана Марусенко, когда тот снимал на камеру телефона комментарий нардепа. Прокуратура квалифицировала инцидент по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (нарушение законной профессиональной деятельность журналистов).

Инцидент произошел в кулуарах Верховной Рады.

Издание сообщает, что накануне народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина") сообщил о схеме закупки машинного масла для войск, которое привело к поломке техники. Он процитировал решение суда, которым в связи с данными фактами постановляется изъять всю документацию у компании "Агринол", владельцем которой является народный депутат Пономарев. В среду Пономарев в кулуарах Рады подошел к Соболеву и начал что-то ему эмоционально рассказывать — произошедшее начал снимать на видео Марусенко.

Увидев журналиста, Пономарев начал обзывать всех "журналюгами" и выхватил мобильный телефон из его рук. После этого он заявил, что вернет мобильный после того, как они выйдут на улицу и поговорят.

После настоятельных требований вернуть телефон парламентарий заявил, что вообще его не брал.

"Пономарев выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман. На замечания, как корреспондента Цензор.НЕТ, так и остальных журналистов о том, что таким образом нардеп препятствует журналисткой деятельности, Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать журналистов из здания парламента. Затем Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу", — пишет издание.

"Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", — заявил журналистам нардеп.

В итоге Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

Напомним, на прошлой неделе издание "Страна.ua" в обращении к президенту Украины сообщило, что главный редактор Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам журналист заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.