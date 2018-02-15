Роналду вошел в историю футбола, забив 100 мячей в ЛЧ за один клуб

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб, сообщается на странице ФИФА в Twitter.
Свой сотый гол за "Реал" португалец забил в среду в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", реализовав пенальти в концовке первого тайма.
CENTURY MAN!🇵🇹💪@realmadriden star @Cristiano Ronaldo is the first player to score 💯 @ChampionsLeague goals for a single club. Lionel Messi is on 97 #UCL goals for @FCBarcelona #ClubWC #WorldCup pic.twitter.com/CRrNk1pEIV— FIFA.com (@FIFAcom) 14 февраля 2018 г.
На втором месте по этому показателю находится аргентинский форвард Лионель Месси, на счету которого 97 мячей за испанскую "Барселону" в главном еврокубке.
Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду хочет покинуть "Реал" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед".