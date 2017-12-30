Не более 100 млн евро. Роналду попросил "Реал" продать его

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил мадридский футбольный клуб продать его, при этом установив цену для потенциальных покупателей не более 100 миллионов евро, сообщает Daily Record.

По данным издания, отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом в настоящее время настолько испортились, что игрок даже не хочет разговаривать с ним. Главной причиной недовольства португальца является нежелание Переса улучшать ему условия контракта. Отмечается, что больше Роналду по своим контрактам зарабатывают Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "Пари Сен-Жермен".

Между тем, на Роналду претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и французский "ПСЖ".

Напомним, Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда истекает в конце июня 2021 года. Сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составляет один миллиард евро. Согласно порталу transfermarkt.com, рыночная стоимость португальца составляет 120 млн евро.

Ранее издание El Chiringuito сообщало, что Роналду не собирается продлевать контракт с "Реалом".