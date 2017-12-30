наверх
30.12.201713:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Не более 100 млн евро. Роналду попросил "Реал" продать его

    (обновлено: )6
    По данным СМИ, отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом в настоящее время настолько испортились, что игрок даже не хочет разговаривать с ним.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил мадридский футбольный клуб продать его, при этом установив цену для потенциальных покупателей не более 100 миллионов евро, сообщает Daily Record.

    Самый популярный снимок Instagram, на котором изображена Бейонсе беременная двойней, набрал 11 миллионов лайков
    instagram.com/beyonce
    Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф

    По данным издания, отношения Роналду с президентом "Реала" Флорентино Пересом в настоящее время настолько испортились, что игрок даже не хочет разговаривать с ним. Главной причиной недовольства португальца является нежелание Переса улучшать ему условия контракта. Отмечается, что больше Роналду по своим контрактам зарабатывают Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "Пари Сен-Жермен".

    Между тем, на Роналду претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и французский "ПСЖ".

    Напомним, Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда истекает в конце июня 2021 года. Сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составляет один миллиард евро. Согласно порталу transfermarkt.com, рыночная стоимость португальца составляет 120 млн евро.

    Ранее издание El Chiringuito сообщало, что Роналду не собирается продлевать контракт с "Реалом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рыба и морепродукты. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Тающий снег в Киеве
    Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд