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    Спорт

    Марадона попросил Роналду не шутить о лучшем футболисте в истории

    (обновлено: )20110
    Роналду в декабре получил "Золотой мяч" как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. После этого португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам" и назвал себя лучшим футболистом в истории.
    Диего Марадона
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    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона пошутил над словами португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, назвавшего себя лучшим футболистом в истории, сообщает Р-Спорт.

    Роналду в декабре получил "Золотой мяч" как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам" и назвал себя лучшим футболистом в истории.

    "Скажите ему, чтобы перестал шутить", — отреагировал Марадона, которого цитирует As, когда его попросили прокомментировать слова португальца.

    В собственном рейтинге аргентинец отметил Альфредо Ди Стефано, Йохана Кройфа и Лионеля Месси.

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