Марадона попросил Роналду не шутить о лучшем футболисте в истории

instagram.com/beyonce Главные звезды Instagram 2017 года: Бейонсе, Роналду и шпиц Джифф Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона пошутил над словами португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, назвавшего себя лучшим футболистом в истории, сообщает Р-Спорт.

Роналду в декабре получил "Золотой мяч" как лучший игрок 2017 года. Трофей стал для него пятым в карьере. В интервью журналу France Football португалец заявил, что "нет игрока более совершенного, чем он сам" и назвал себя лучшим футболистом в истории.

"Скажите ему, чтобы перестал шутить", — отреагировал Марадона, которого цитирует As, когда его попросили прокомментировать слова португальца.

В собственном рейтинге аргентинец отметил Альфредо Ди Стефано, Йохана Кройфа и Лионеля Месси.