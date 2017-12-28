Роналду устроил праздник в честь себя

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду провел очередной успешный год – с клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира, а также получил свой пятый Золотой мяч.

Успешным год был для Роналду и в личной жизни – он определился с будущей женой, а в его семье появились трое новых детей.

@cristiano Роналду с семьей

Все эти успехи Роналду решил отметить на новогоднем гала-шоу, им же организованным и названым "CR7 Gala".

Вечеринка была организована для семьи и близких друзей – все гости в дорогих костюмах и платьях позировали для фото на красной дорожке, а логотип "CR7" при этом был на заднем плане на баннере.

По фото видно, что помимо Роналду присутствовали его подруга Джорджина Родригес, мать Долорес Авейру, его сестры Катя и Эльма и его брат Хьюго.

Напомним, что первых трех детей для Роналду родили суррогатные матери. Дочь от Родригез — это первый ребенок футболиста, которого он завел в результате отношений.