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    Спорт

    Роналду устроил праздник в честь себя

    (обновлено: )71
    Вечеринка была организована для семьи и близких друзей – все гости в дорогих костюмах и платьях позировали для фото на красной дорожке, а логотип "CR7" при этом был на заднем плане на баннере.
    Роналду с семьей
    @cristiano

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду провел очередной успешный год – с клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и клубный чемпионат мира, а также получил свой пятый Золотой мяч.

    Успешным год был для Роналду и в личной жизни – он определился с будущей женой, а в его семье появились трое новых детей.

    @cristiano
    Роналду с семьей

    Все эти успехи Роналду решил отметить на новогоднем  гала-шоу, им же организованным и названым "CR7 Gala".

    Вечеринка была организована для семьи и близких друзей – все гости в дорогих костюмах и платьях позировали для фото на красной дорожке, а логотип "CR7" при этом был на заднем плане на баннере.

    По фото видно, что помимо Роналду присутствовали его подруга Джорджина Родригес, мать Долорес Авейру, его сестры Катя и Эльма и его брат Хьюго.

    Напомним, что первых трех детей для Роналду родили суррогатные матери. Дочь от Родригез — это первый ребенок футболиста, которого он завел в результате отношений.

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