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    Девушка Роналду показала всех его детей на одном фото

    (обновлено: )68010
    На семейной фотографии Роналду появился со своим старшим сыном Криштиану-младшим, близнецами Евой и Матеу и новорожденной дочерью Алана Мартина.
    Криштиану Роналду вместе с 4 детьми и своей девушкой Джорджиной Родригез
    Фото Instagram Джорджины одригез

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Джорджина Родригез, девушка португальского нападающего "Реала" Криштиану Роналду, опубликовала милое семейное фото знаменитого футболиста.

    На снимке Роналду изображен со своим старшим сыном Криштиану-младшим, близнецами Евой и Матеу, а также новорожденной дочерью Алана Мартина. Малышку на руках держит ее мать — Джорджина Родригез.

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    Напомним, что первых трех детей для Роналду родили суррогатные матери. Дочь от Родригез — это первый ребенок футболиста, которого он завел в результате отношений.

    Уже известно, что Криштиану и Джорджина запланировали бракосочетание на август 2018 года — после Чемпионата мира по футболу, в котором примет участие и сборная Португалии.

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