Девушка Роналду показала всех его детей на одном фото

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Джорджина Родригез, девушка португальского нападающего "Реала" Криштиану Роналду, опубликовала милое семейное фото знаменитого футболиста.

На снимке Роналду изображен со своим старшим сыном Криштиану-младшим, близнецами Евой и Матеу, а также новорожденной дочерью Алана Мартина. Малышку на руках держит ее мать — Джорджина Родригез.

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Напомним, что первых трех детей для Роналду родили суррогатные матери. Дочь от Родригез — это первый ребенок футболиста, которого он завел в результате отношений.

Уже известно, что Криштиану и Джорджина запланировали бракосочетание на август 2018 года — после Чемпионата мира по футболу, в котором примет участие и сборная Португалии.