Роналду заявил, что хочет остаться в "Реале"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что хочет остаться в мадридском футбольном клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду хочет покинуть "Реал" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". В свою очередь, президент "сливочных" Флорентино Перес якобы разрешил Жорже Мендешу, агенту 32-летнего португальца, вести переговоры с другими клубами о переходе футболиста.

"Конечно, я хочу остаться в "Реале". Я живу в Мадриде с 2009 года, и мне нравится погода и люди. Это близко к Португалии, до которой можно добраться на машине. Испания – великая страна, мне она нравится, и я люблю этот клуб", — сказал Роналду, чьи слова приводит Marca.

Согласно данным прессы, отношения Роналду и Переса якобы оказались подорваны, поскольку президент "Реала" до сих пор не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда.

Также Роналду высказался относительно завершения своей спортивной карьеры. "Моего плана — завершить карьеру в 41 год — скорее всего, будет труднее достичь, поэтому теперь я ценю настоящий момент", — отметил он.