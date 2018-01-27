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    Роналду заявил, что хочет остаться в "Реале"

    (обновлено: )18310
    Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что он живет в Мадриде с 2009 года и намерен и дальше играть за "Реал".
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что хочет остаться в мадридском футбольном клубе.

    Роналду стал обладателем Золотого мяча, 2017
    twitter.com/lequipe
    Роналду стал обладателем "Золотого мяча"

    Ранее в СМИ сообщалось, что Роналду хочет покинуть "Реал" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". В свою очередь, президент "сливочных" Флорентино Перес якобы разрешил Жорже Мендешу, агенту 32-летнего португальца, вести переговоры с другими клубами о переходе футболиста.

    "Конечно, я хочу остаться в "Реале". Я живу в Мадриде с 2009 года, и мне нравится погода и люди. Это близко к Португалии, до которой можно добраться на машине. Испания – великая страна, мне она нравится, и я люблю этот клуб", — сказал Роналду, чьи слова приводит Marca.

    Согласно данным прессы, отношения Роналду и Переса якобы оказались подорваны, поскольку президент "Реала" до сих пор не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда.

    Также Роналду высказался относительно завершения своей спортивной карьеры. "Моего плана — завершить карьеру в 41 год — скорее всего, будет труднее достичь, поэтому теперь я ценю настоящий момент", — отметил он.

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