КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не доиграл матч чемпионата Испании — во время результативного удара в моменте со вторым голом он получил бутсой в лицо от защитника.

На фото видно, что почти вся голова португальца покрылась кровью. Он покинул поле, пишет football.ua.

football.ua Криштиану Роналду разбили лицо

Футболисты "Реала" одержали крупную победу над "Депортиво" в матче 20-го тура чемпионата Испании. Воскресная игра в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 7:1. На гол Адриана Лопеса (23-я минута) "Реал" ответил дублями Начо Фернандеса (32-я, 88-я), Гарета Бейла (42-я, 58-я) и Криштиану Роналду (78-я, 84-я). Еще один гол в составе мадридцев забил Лука Модрич (68-я).

"Реал" набрал 35 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 16 баллов. "Депортиво", продливший серию без побед до пяти матчей, с 16 очками находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

Ранее нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию со своими главными индивидуальными наградами. На фото – приз игрока года по версии ФИФА, пять "Золотых мячей", две награды ФИФА "The Best", четыре "Золотых бутсы" и три приза УЕФА лучшему игроку года в Европе. Кадр сделан на родине футболиста – в Мадейре.