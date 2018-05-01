Взрыв произошел в многоэтажке российского Екатеринбурга

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Число пострадавших при взрыве газа в Екатеринбурге увеличилось до 11 человек, сообщила во вторник прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным, хлопок газа произошел около 09.00 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по Черноморскому переулку в Екатеринбурге, после чего возник пожар. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

"По предварительным данным, помимо хозяйки квартиры (пенсионерки), пострадали еще десять человек. Всего пострадали 11 человек, из них шесть госпитализировано (в том числе трое детей), пять человек отказались от госпитализации", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура отмечает, что по факту инцидента организована проверка. По предварительной информации, в квартире на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного дома проживала пожилая женщина. В прокуратуру поступила информация, что накануне сотрудники газовой службы отключили газовое оборудование в одной из квартир на седьмом этаже. И пенсионерка-хозяйка квартиры самовольно решила его подключить, что и явилось причиной взрыва бытового газа, уточняет надзорное ведомство.

В настоящее время эта версия произошедшего рассматривается в качестве основной рабочей. Рассматриваются и другие версии. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

"Будет установлено, когда в последний раз производился осмотр газового оборудования специализированными организациями в указанном доме, действительно ли отключалось газовое оборудование и по каким причинам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве в авто в Киеве. Инцидент произошел около 22:00, в пятницу, 27 апреля, на Позняках. Пассажир погиб.