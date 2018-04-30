Фотограф французского агентства погиб при взрыве в Кабуле – СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи (Shah Marai) погиб в результате взрыва в столице Афганистане Кабуле.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. По данным агентства Пажвак, в результате взрывов погибли семь человек, еще 20 получили ранения.

AFP confirms #ShahMaraiFaizi, a senior photographer killed in today’s Kabul’s second attack. I had seen him a few times, but saw and heard a lot about his great work as a photo journalist. Another star lost. We will always remember him. RIP pic.twitter.com/bIHJ6gyMNM — Zia Shahreyar (@ziashahreyar) 30 апреля 2018 г.

​Как отмечает агентство, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва также есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Смотрите также: Траурная церемония по погибшим в Кабуле украинцам прошла в морге Борисполя

Неделю назад взрыв прогремел у центра для регистрации избирателей в афганской провинции Кабул накануне парламентских выборов, в результате чего шесть человек получили ранения.