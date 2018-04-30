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    Фотограф французского агентства погиб при взрыве в Кабуле – СМИ

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    В результате второго взрыва в Кабуле погиб фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи. Среди погибших и пострадавших - журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.
    На месте взрыва в Кабуле, 30 апреля 2018
    twitter.com/jawidomid

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Фотограф французского информационного агентства Франс Пресс Ша Мараи (Shah Marai) погиб в результате взрыва в столице Афганистане Кабуле.

    Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. По данным агентства Пажвак, в результате взрывов погибли семь человек, еще 20 получили ранения.

    ​Как отмечает агентство, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва также есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

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    Неделю назад взрыв прогремел у центра для регистрации избирателей в афганской провинции Кабул накануне парламентских выборов, в результате чего шесть человек получили ранения.

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