Зверский теракт на празднике в Кабуле: погибли 26 человек

SHAH MARAI / AFP
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.
Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.
"Двадцать шесть убитых, 18 раненых в результате террористического нападения на праздновавших Навруз в Кабуле", — говорится в заявлении Рахими.
Взрыв произошел в среду, 21 марта, рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.
Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Напомним, 24 февраля взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.