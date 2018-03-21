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    Зверский теракт на празднике в Кабуле: погибли 26 человек

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    Взрыв произошел в среду, 21 марта, рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года - Навруза.
    Теракт в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых
    В результате теракта в Кабуле погибли 26 человек, еще 18 человек получили ранения, заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

    Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.

    "Двадцать шесть убитых, 18 раненых в результате террористического нападения на праздновавших Навруз в Кабуле", — говорится в заявлении Рахими.

    Взрыв произошел в среду, 21 марта, рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

    Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

    Напомним, 24 февраля взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

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