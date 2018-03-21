Зверский теракт на празднике в Кабуле: погибли 26 человек

SHAH MARAI / AFP

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

В результате теракта в Кабуле погибли 26 человек, еще 18 человек получили ранения, заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.

"Двадцать шесть убитых, 18 раненых в результате террористического нападения на праздновавших Навруз в Кабуле", — говорится в заявлении Рахими.

Взрыв произошел в среду, 21 марта, рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза.

Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Напомним, 24 февраля взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.