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    Подростку дали пожизненное за планирование теракта на концерте Бибера

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    Во время обысков дома у Ллойда Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению следствия, подросток намеревался использовать после наезда машиной на толпу.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Семнадцатилетний британец Ллойд Гантон приговорен к пожизненному заключению за планирование террористической атаки во имя "Исламского государства" на концерте американского певца Джастина Бибера, сообщает газета Guardian.

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    Согласно данным издания, подросток написал несколько записок с угрозами проведения атак на концерте в столице Уэльса Кардиффе. В одном письме он называет себя "солдатом Исламского государства" и говорит, что "атаковал Кардифф сегодня, потому что ваше правительство бомбит Сирию и Ирак".

    Во время обысков дома у Гантона полиция обнаружила спрятанные в школьном рюкзаке нож и молоток, которые, по мнению следствия, подросток намеревался использовать после наезда машиной на толпу.

    Обвиняемый отрицал свою вину, заявив, что испытывал "глупый интерес" к сценам насилия, однако не планировал настоящие теракты. Как отмечает газета, судья заявил, что не может определить срок заключения и освобождения для подростка из-за неуверенности в том, когда обвиняемый перестанет представлять опасность для общества.

    "Я уверен, что вы планировали массовое убийство, а не только убийство одного человека… Я не могу заранее понять время, когда я смогу быть уверенным в том, что вы не представляете опасности", — цитирует издание заявление судьи. Как отмечается, приговоренный к пожизненному сроку Гантон имеет право подать прошение о досрочном освобождении через 11 лет после момента заключения.

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