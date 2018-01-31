Теракт возле мечети в Лондоне: обвиняемый сделал два громких признания

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Обвиняемый в совершении теракта у лондонской мечети заявил, что действовал не один и изначально планировал убить лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

В середине июня прошлого года фургон совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний Даррен Осборн. В настоящее время его дело рассматривается в суде района Вулич.

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На очередных слушаниях во вторник, 30 января, Осборн сделал два важных заявления. Как говорится в материалах суда, он заявил, что во время атаки 19 июня не был за рулем, а фургоном "управлял парень по имени Дэйв", с которым он познакомился в марте или апреле 2017 года в пабе в деревне Трефорест в Уэльсе. В день знакомства Осборн, "Дэйв" и еще один их знакомый, которого подсудимый называет Терри Джонсом, обсуждали политические взгляды. Изначально группа обсуждала планы убийства политика-лейбориста в городе Рочдейле под Манчестером, однако потом решили организовать покушение на Корбина во время одной из массовых акций с участием партии в Лондоне. Именно для покушения на главу Лейбористской партии и был арендован фургон.

Осборн признался, что сам вел фургон для совершения атаки на Корбина, "однако выставленные дорожные заграждения в центре Лондона изменили планы". После этого он направился в район Финсбери-Парк, так как он является избирательным округом Корбина. Там он вновь встретился с соучастниками, которых описывал ранее.

"(Мы) сменили водителя, я не был за рулем, машину вел Дейв… Я не знаю, куда он делся после столкновения (с группой людей у мечети)", — заявил Осборн, назвавший убийство Корбина возможностью сделать "одним террористом на улицах меньше".

Подсудимый заявил, что "было бы лучше, если бы там (на месте атаки) был мэр" Лондона Садик Хан. "Это было бы как выигрыш в лотерею", — добавил он.

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Слушания по делу, а также допросы обвиняемого и свидетелей продлятся несколько дней.

Осборн обвиняется в наезде на группу людей, убийстве человека и причинении тяжких телесных повреждений девяти прохожим. На месте теракта погиб прихожанин местной мечети 51-летний Макрам Али. Согласно расшифрованным врачами данным имевшегося у него кардиомонитора, пострадавший скончался спустя две минуты после наезда фургона. После инцидента на месте происшествия был обнаружен и задержан только Даррен Осборн.