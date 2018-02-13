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    Климкин рассказал о вкладе Украины в борьбу с ИГ

    (обновлено: )371113
    Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции в борьбе с Исламским государством, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    @MFA_Ukraine

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ.

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    Об этом он сказал на заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с Исламским государством, сообщает пресс-служба МИД.

    "В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, Павел Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", – говорится в с сообщении МИД Украины.

    Заседании в Эль-Кувейте прошло под сопредседательством вице-премьера Кувейта Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

    Участники обсудили пути предоставления коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий, а также определили руководящие принципы для коалиции в борьбе против Исламского государства как проявления международного терроризма.

    В заседании Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ приняли участие представители около 80 государств и международных организаций.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" (ИГ) "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена.

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