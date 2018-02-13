Климкин рассказал о вкладе Украины в борьбу с ИГ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ.

Об этом он сказал на заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с Исламским государством, сообщает пресс-служба МИД.

"В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, Павел Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", – говорится в с сообщении МИД Украины.

Заседании в Эль-Кувейте прошло под сопредседательством вице-премьера Кувейта Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Участники обсудили пути предоставления коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий, а также определили руководящие принципы для коалиции в борьбе против Исламского государства как проявления международного терроризма.

В заседании Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ приняли участие представители около 80 государств и международных организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коалиция во главе с США отвоевала у "Исламского государства" (ИГ) "почти" 100% ранее захваченных территорий, но борьба с террористами должна быть продолжена.