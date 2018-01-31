В Чехии изъяли из продажи атлас с российским Крымом и территорией ИГ

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

На то, что в атласе Крым указан российским, первым обратило внимание TV Prima, а затем в МИД выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе неправомерно была указана территория "Исламского государства" (ИГ).

"Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", — говорится в сообщении.

Разрешение на выпуск изымаемого ныне атласа было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами министерства на основании рекомендаций двух рецензентов.

Ранее секретарь украинского посольства во Франции Ирэна Карпа сообщила, что в одном из французских магазинов в продаже оказались глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, а не Украины.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.