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    Поджог офиса венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт

    (обновлено: )10820
    В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что фигурантам дела изменено подозрение, их обвиняют в совершении теракта.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    zakarpattya.net.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Поджог здания союза закарпатских венгров переквалифицировали в теракт (ст. 258 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья
    Скриншот с видео
    Появилось видео с моментом взрыва в здании союза венгров Закарпатья

    "Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", — сообщила Попович УНН.

    Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет.

    Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

    Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде. 

    По его словам, еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке поджога офиса венгров в Ужгороде в начале февраля, задержали в Варшаве. По его информации, суд в Польше арестовал их на 90 суток.

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