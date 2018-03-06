Поджог офиса венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Поджог здания союза закарпатских венгров переквалифицировали в теракт (ст. 258 УК). Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

"Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", — сообщила Попович УНН.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет.

Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Позже глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде.

По его словам, еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке поджога офиса венгров в Ужгороде в начале февраля, задержали в Варшаве. По его информации, суд в Польше арестовал их на 90 суток.