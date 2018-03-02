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    На Закарпатье дерево упало на лесорубов

    (обновлено: )15110
    По информации СМИ, в результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.
    На Закарпатье дерево упало на лесорубов
    Новости Закарпатья

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.  В четверг на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы, сообщают "Новости Закарпатья".

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    Полиция открыла уголовное производство по факту смерти и травмирования лесорубов.

    Ранее сообщалось, полиция Перечина Закарпатской области начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который без соблюдения правил безопасности рубил дрова в лесном массиве урочища Свалявка.

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