На Закарпатье дерево упало на лесорубов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В четверг на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы, сообщают "Новости Закарпатья".

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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти и травмирования лесорубов.

Ранее сообщалось, полиция Перечина Закарпатской области начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который без соблюдения правил безопасности рубил дрова в лесном массиве урочища Свалявка.