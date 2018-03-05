Попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся - Климкин

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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся. РИА Новости Украина Юлия Червинская Соколовская: как министр Климкин "налажал"

Глава МИД прокомментировал информацию Нацполиции Украины, которая сообщила о раскрытии уголовных дел по двум нападениям на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Задержаны пять человек, еще один в розыске.

"Спасибо полиции по активу работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерскими настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", — написал Климкин в своем Twitter.

Напомним, что, по словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, задержание в рамках расследования проходили в Кропивницком, Черкассах. Еще два человека были арестованы в Польше.

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