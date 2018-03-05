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    Попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся - Климкин

    (обновлено: )32304
    Глава украинского МИД прокомментировал раскрытие двух уголовных дел по нападению на венгерский центр в Ужгороде. Нападения произошли в конце февраля, помещение центра было сожжено.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся.

    Политэксперт Янина Соколовская
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    Глава МИД прокомментировал информацию Нацполиции Украины, которая сообщила о раскрытии уголовных дел по двум нападениям на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Задержаны пять человек, еще один в розыске.

    "Спасибо полиции по активу работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерскими настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", — написал Климкин в своем Twitter.

    Напомним, что, по словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, задержание в рамках расследования проходили в Кропивницком, Черкассах. Еще два человека были арестованы в Польше.

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