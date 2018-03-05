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    Соколовская: как министр Климкин "налажал"

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (518)

    (обновлено: )130790
    Возможно, министр иностранных дел Климкин просто хотел себе дополнительный выходной, предполагает политэксперт Янина Соколовская, иначе сложно объяснить его провокационную для поляков статью.
    Политэксперт Янина Соколовская
    РИА Новости Украина Юлия Червинская

    РИА Новости Украина

    Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч".

    Климкин подчеркнул, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее – и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр.

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    Политический эксперт Янина Соколовская признается: осознала эту новость и подумала: как бы подипломатичнее написать слово "лажа", как повежливее спросить МИД, стоит ли так лажать накануне рабочего визита Павла Климкина в Польшу?

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
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    "Может, Климкин хочет отмены визита, может ему вместо работы нужен дополнительный выходной? Понимал ли Климкин, делая эти заявления в безусловно уважаемой, но даже мне малоизвестной газете "Збруч", что из всего сказанного вычленят не примиренческие фразы, а принуждение Украиной Польши к покаянию, симметричное, но принуждение?" – задается вопросами эксперт на своей  странице в Facebook. 

    Почему в этой ситуации МИД Украины впервые не оказался хитрее, не пошел обходным, асимметричным путем, а ринулся напролом, под обстрел идеологических танков, продолжает Соколовская. 

    "Я знаю ответы на эти вопросы. Вы знаете на них ответы. Но все же – почему?!!" – подытожила политэксперт.

    Янина Соколовская/Facebook, 4 марта 2018

    Напомним, по мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.

    "Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", – отметил глава МИД.

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