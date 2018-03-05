Соколовская: как министр Климкин "налажал"

РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч".

Климкин подчеркнул, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее – и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр.

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Политический эксперт Янина Соколовская признается: осознала эту новость и подумала: как бы подипломатичнее написать слово "лажа", как повежливее спросить МИД, стоит ли так лажать накануне рабочего визита Павла Климкина в Польшу?

"Может, Климкин хочет отмены визита, может ему вместо работы нужен дополнительный выходной? Понимал ли Климкин, делая эти заявления в безусловно уважаемой, но даже мне малоизвестной газете "Збруч", что из всего сказанного вычленят не примиренческие фразы, а принуждение Украиной Польши к покаянию, симметричное, но принуждение?" – задается вопросами эксперт на своей странице в Facebook.

Почему в этой ситуации МИД Украины впервые не оказался хитрее, не пошел обходным, асимметричным путем, а ринулся напролом, под обстрел идеологических танков, продолжает Соколовская.

"Я знаю ответы на эти вопросы. Вы знаете на них ответы. Но все же – почему?!!" – подытожила политэксперт.

Янина Соколовская/Facebook, 4 марта 2018

Напомним, по мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", – отметил глава МИД.