наверх
02.03.201812:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (510)

    (обновлено: )41626
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч".

    Михаил Погребинский об антибандеровском законе. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Погребинский о спорах из-за "бандеровского" закона: страшная цепь глупостей

    Климкин подчеркнул, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее — и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр.

    "В принципе таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальное и имеет своих исполнителей, они должны нести за него ответственность", — написал министр.

    По мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.

    "Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", — отметил глава МИД.

    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi
    Тренд дня: "Всякие ницой уничтожают Украину бандеровскими истериями"

    Примером преступлений Армии Крайовой и местной польской самообороны министр назвал трагедию украинского села Павлокома, в котором в 1945 году под командой поручика Юзефа Бисса было расстреляно 366 украинцев.

    "И таких сел было не одно и не десять. Так что будем делать с Армией Крайовой?", — спрашивает министр.

    "Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует отчетливо однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет как "белую и пушистую", — добавил глава МИД.

    Ранее сообщалось, что в субботу состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Запуск буровой установки на Шебелинском газовом месторождении
    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа
    Газовая конфорка
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Николай Скорик. Архивное фото
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы