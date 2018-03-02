Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг, написал Климкин в статье для издания "Збруч".

Климкин подчеркнул, что осуждает все преступления, совершенные в ходе украинско-польских конфликтов во время Второй мировой войны и после нее — и те, которые направлены против украинцев, и те, что против поляков. Но сегодня польская сторона пытается поставить знак равенства между национально-освободительной борьбой украинцев и преступлениях против гражданского польского населения, подчеркнул министр.

"В принципе таким образом можно дискредитировать любое освободительное движение. Но и для таких ситуаций цивилизованная Европа давно нашла ответ: каждое преступление индивидуальное и имеет своих исполнителей, они должны нести за него ответственность", — написал министр.

По мнению Климкина, приписывание преступления всей нации или всему освободительному движению является недопустимой пропагандистской манипуляцией.

"Если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу "начни с себя" они должны бы прежде всего запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову, чьи отряды осуществляли кровавые карательные акции против украинских сел", — отметил глава МИД.

Примером преступлений Армии Крайовой и местной польской самообороны министр назвал трагедию украинского села Павлокома, в котором в 1945 году под командой поручика Юзефа Бисса было расстреляно 366 украинцев.

"И таких сел было не одно и не десять. Так что будем делать с Армией Крайовой?", — спрашивает министр.

"Мы готовы признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но и Польша должна сделать то же самое в отношении преступлений против украинского народа. Пока же она сознательно демонстрирует отчетливо однобокое видение: украинскую сторону противостояния изображает исключительно черными красками, а польскую представляет как "белую и пушистую", — добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что в субботу состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в селе Павлокома в марте 1945 года.