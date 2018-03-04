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    В Польше взорвался жилой дом. Есть погибшие

    (обновлено: )56701
    Как уточняется, утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, случился сильный взрыв газа. Взрыв случился около 8 часа утра. При этом обвалилась часть дома.
    Взрыв в доме Польши

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В польском городе Познань в четырехэтажном доме случился взрыв газа, в результате которого, по меньшей мере, три человека погибли и более 20 человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает Польское радио.

    "Утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, случился сильный взрыв газа", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП

    Как отмечается, взрыв случился около 8 часа утра. При этом обвалилась часть дома. 

    Сначала Министерство внутренних дел и администрации сообщало об одном погибшем и 22 раненых вследствие взрыва. Однако вскоре под руинами пожарные нашли еще несколько тел. Поэтому, по сообщению пресс-секретаря Государственной пожарной службы региона Великопольши, количество погибших выросло до трех.

    Напомним, на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

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