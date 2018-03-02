"Антибандеровский" закон в Польше вступил в силу: последствия

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти (который называют "атибандеровским"), предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений, совершённых украинскими националистами", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

Штраф или лишения свободы до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни".

"Недопустим отрицать Холокост"

Еще на этапе разработки законопроект вызвал резкую критику как в Украине, так и в США, в Европе и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, выразили опасения, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он категорически против уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны: "недопустимо отрицать Холокост".

А израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац даже призвал отозвать посла из Варшавы. В ответ на это спикер сената Польши Станислав Карчевский пригрозил осложнением отношений между странами.

Несмотря на резонанс, Дуда решил все-таки подписать закон, но после подписания направил его на рассмотрение Конституционного суда. Однако это не приостанавливает вступление закона в силу.

"Уволить Климкина"

В Украине на польский "антибандеровский закон" резко отреагировали украинские националисты. Еще на этапе его обсуждения партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Однако "дипломатия" самих националистов вряд ли способствует понижению градуса в отношениях. Так, представители "Свободы" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага ОУН-УПА наряду с государственным. Реакция поляков на это понятна и предсказуема — недаром во Львове всё же запретили вывешивать такой флаг на здании ратуши (можно только государственный).

Верховная Рада в ответ на "антибандеровский закон" приняла достаточно резкое постановление. В документе, в частности, говорится о том, что принятый польским Сеймом и Сенатом закон "открывает путь к манипуляциям" и к усилению антиукраинских тенденций в польском обществе.

Вспомнили парламентарии и об "общем враге" (это, конечно, "российский агрессор"), в интересах которого, по их мнению, и происходит "разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами".

"Любой украинец… может быть заключён"

Как сказано в постановлении Рады, самую большую тревогу вызывает тот факт, что "развёртывание антиукраинских настроений" в Польше "способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев", которые являются трудовыми мигрантами в этой стране.

Отметим, что по данным польской стороны, украинцев в Польше может быть в два раза больше.

Павел Климкин, увольнения которого требуют "свободовцы", заявил, что теперь "любой украинец… давший положительную оценку наших освободительных действий (т. е. действий УПА — ред.), может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе". По его словам, польский закон является примером одностороннего подхода к истории.

Министр забыл, что в самой Украине односторонний подход к истории последовательно практикуется с 2014 года…

"Напряженность будет нарастать"

Работающие в Польше или едущие туда на работу украинцы, точнее, те из них, кто разделяет "бандеровскую идеологию", скорее всего, будут это скрывать, а тот, кто не захочет этого делать, может работы не получить. Однако вряд ли это кардинально изменит ситуацию с трудовой миграцией. Об этом сказал РИА Новости политический эксперт Владимир Воля.

Читайте также: Вятрович об "антибандеровском законе" в Польше: это начало цензуры

По его словам, возможны некоторые проблемы, если "каким-то образом поляки будут действительно практиковать вопросы для приехавших на работу или въезжающих украинцев — считаете ли вы события на Волыни трагедией?".

"Если не пустят тысячу или десять-двадцать тысяч украинцев-работников, то для польской экономики это не будет критично… А кто захочет отказаться от работы в Польше? Понятно, что будут скрывать свои убеждения", — сказал Воля.

По мнению эксперта, Варшава может пойти на определённые уступки в "израильском аспекте" закона, но "украинский аспект" (то, что касается деятельности УПА) — скорее всего, останется без изменений.

Что до перспективы снятия напряжённости в отношениях Киева и Варшавы по историческим вопросам, то пока предпосылок к этому не видно. Эксперт предположил, что такие возможности могут появиться лишь после выборов и соответствующих изменений в составе украинского парламента.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выразил разочарование результатами переговоров с Украиной по закону о запрете "бандеровской идеологии".

А президент Пётр Порошенко на пресс-конференции заявил, что украинцы не нуждаются в указаниях, каких героев почитать, каких нет — "мы сами разберёмся".

"Точно также мы не советуем, кого Польша должна почитать, а кого нет", — отметил он. По словам Порошенко, он уверен, что "политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам".