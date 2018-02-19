В Сейме Польши назвали "антибандеровский закон" дипломатической катастрофой

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Закон об институте национальной памяти Польши стал причиной "дипломатической катастрофы", из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте "Гражданская платформа" подаст в следующий вторник в Сейм законопроект. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер Гжегож Схетына.

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"Написание закона об институте национальной памяти Польши министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки — Ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого — ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половинчатых мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех”, – отметил Схетына.

— Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 18 лютого 2018 р.

​В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Ранее Украинский институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.