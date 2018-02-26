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    Польша не будет откладывать вступление в силу "антибандеровского закона"

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    Министерство юстиции Польши опровергло заявления ряда местных чиновников, заявлявших, что закон о Холокосте и запрете пропаганды "бандеровской идеологии" не будут применять до его рассмотрения Конституционным судом.
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Польша не будет откладывать вступление в силу закона о Холокосте и запрете пропаганды "бандеровской идеологии", говорится в заявлении министерства юстиции.

    Ранее некоторые польские чиновники заявляли, что закон не будут применять до его рассмотрения Конституционным судом.

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    "В связи с появляющейся в СМИ информацией о "замораживании закона об IPN (Институте национально памяти)", министерство юстиции сообщает, что каждый принятый польским парламентом и подписанный президентом закон становится обязательным к исполнению и вступает в силу в указанный в нем срок", — говорится в сообщении.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о ИНП, одновременно направив его для оценки в КС страны. Суд должен будет оценить, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний и положениям уголовного характера, вытекающим из данного закона. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

    В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

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    Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле, США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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