Польский "антибандеровский" закон в спешке - Исаев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сторонники всеукраинской организации "Свобода" в понедельник намерены провести пикеты возле всех дипломатических представительств Польши в Украине в знак протеста против принятого закона об Институте национальной памяти. Данный закон предусматривает, в частности, наказание за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов", о чем сообщается на официальном сайте партии.

Так, украинские националисты будут требовать недопущения вступления в силу антиукраинских изменений в законодательство Польши, о чем сказано в анонсе акции. Планируется, что протесты пройдут возле посольства Польши в Киеве, а также возле консульств в Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

Подробнее о так называемом "антибандеровском" законе и его угрозе украинцам в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал главный редактор портала украинцев в Польше Рrostir.pl Игорь Исаев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як у Польщі громадськість сприйняла прийняття так званого "антибандерівського" закону? Чи одностайно, чи є велика кількість незадоволених?

— Сьогодні вийшло дослідження, що більшість поляків не хоче, щоб цей закон пройшов. Тобто, більшість польського населення, представники правлячої партії "Право і справедливість" не хочуть, щоб цей закон підписував президент Анджей Дуда.

Чи є якесь пояснення незадоволенню? Що саме обурило або що саме є неприйнятним для польської громади в цьому законі?

— Є. І пояснення таке, що це атмосфера, в якій цей закон приймався, і яким чином це викликало конфлікт з Україною чи з Ізраїлем, чи з США. Формально, це нова редакція закону про Інститут національної пам’яті. Формально, його називають покликаним захищати добре ім’я Польщі, про Степана Бандеру там насправді немає ні одного слова. Коли закон, який покликаний захищати добре ім’я Польщі, представляли в парламенті, то його подавали під таким соусом, що він буде дозволяти карати людей, які свідомо вживають слова польські концентраційні табори, маючи на увазі нацистські концентраційні табори. Це якраз української преси менше стосується, але це дуже часто, наприклад, в англомовній пресі вживалось, і поляків це трохи дратувало, бо таким чином ніби співучасть у Голокості приписувалось польському народу. В принципі, це проблема давно відома була. З одного боку, було дуже цікаве дослідження, що більшість поляків хоче, щоб якимось чином законодавець відреагував на ці польські табори смерті, але, з іншого боку, більшість поляків проти цього закону, котрий представлявся як боротьба з цими польськими таборами смерті саме тому, що він приймався у такому досить дикому темпі, що там прозвучало проти України дуже багато нехорошого. Це викликало величезний, здається, один із найбільших взагалі за історію сучасної демократичної Польщі конфлікт.

Чи є якісь політичні сили, які не погоджуються з цим законом?

— Це, до речі, дуже цікаве питання, бо дуже цікава була різниця, коли закон голосували в Польщі дві палати парламенту – Сенат і Сейм. Спочатку голосували за закон у Сеймі — нижній палаті і потім у Сенаті — верхній палаті. От коли в Сеймі голосували, навіть в опозиційних партіях були ті, що голосували за. Натомість проти цього закону проголосували із 460 тільки п’ять депутатів. Насправді опозиційні партії боялись, що таким чином правляча партія хоче їх у якусь пастку загнати, і тому більшість утримались і навіть не голосували проти. Натомість, коли уже почався скандал, особливо з Ізраїлем, то в Сенаті уже більшість опозиційних сенаторів проголосували проти. Вони вже не боялись цього зробити. Так що дуже важлива була ця негативна реакція.

Зараз після такої бурхливої міжнародної реакції чи можливо внести зміни до цього закону, щоб прибрати найбільш резонансні моменти? У Польщі це обговорюється?

— Найбільш резонансний момент у тому, що цей закон написаний просто на колінці і, з юридичної точки зору, написаний дуже недосконало. Його насправді треба прибрати, бо він вносить хаос. Буквально перед нашою розмовою почитав, що в Росії є теж якийсь такий закон, який можна назвати законом, що покликаний захищати добре ім’я Росії. Там є теж покарання до трьох років, здається, примусових робіт за те, що хтось заперечує або приписує Росії чужі злочини. Так ось російський закон написаний набагато більш юридично точно, там точні визначення. У цьому законі є досить багато визначень, яких немає взагалі в польському законодавстві. Є визначення того, як карається те, що польському народу приписуються чужі злочини, наприклад, злочини Третього рейху, але немає у польському законодавстві того, чим є польський народ, немає такого визначення. І там таких моментів дуже багато. Так що формальний спротив опозиції полягає у тому, що, по-перше, це вводить у конфлікт, по-друге, це досить сильно розворушує польську законодавчу систему. Бо будуть проблеми у суду, який захоче когось покарати, але теж будуть дуже великі можливості у людини, котра захоче себе захистити, у неї теж є дуже велике поле для маневру, поле для інтерпретацій.

В Україні цей закон сприйняли таким чином, що у разі набуття чинності він може загрожувати і українцям, які перебувають на території Польщі. Які настрої серед українців, які проживають в Польщі, з цього приводу, чи бачать вони таку загрозу?

— Дивіться, знову ж таки в законі немає покарання за те, що ви сповідуєте якусь ідеологію або є прихильним якимось політичним рухам, чи то сьогоднішнім, чи то історичним. Немає там заборони…

Там взагалі не згадується словосполучення "Степан Бандера", немає там Степана Бандери, в цьому законі.

Формулювання "бандеризм" є чи ні?

— Є українські націоналісти. У сеймовій дискусії вони Степана Бандеру, бандерівців і Україну, українців відмінювали по всіх відмінках. Однак, одна справа — це дискусія у Сеймі, а інша — що в цьому законі написано. У законі є українські націоналісти, дається визначення українським націоналістам, але карає він тільки за заперечення їх злочинів. І то доведених. Тобто, є злочини українських націоналістів, де польські історики додумуються, що, наприклад, є ці злочини. А є, наприклад, українські історики, які говорять: ні, це не українські націоналісти зробили, це радянські партизани, перевдягнені українськими націоналістами. Так, тут є дискусія. І відбувається ця дискусія, і хтось з українських істориків говорить, намагається писати, що це були найімовірніше, при тому що немає достатньо документів, радянські партизани. Згідно вже з цим законом, виникає така можливість, що можна цього історика притягнути до відповідальності у Польщі, хоча я не дуже собі уявляю, як це можна зробити, бо Інтерпол, напевне, не буде на це реагувати.

Чому не буде реагувати?

— Мені здається, принаймні зі слів тих юристів, з якими я розмовляв, найімовірніше Інтерпол не реагуватиме на такі запити. Припустімо, ми притягнемо того українського історика до Польщі. Але ж закон не поширюється на наукову чи художню діяльність. Однак тут хтось має визначити, що цей історик, коли дискутує з польським істориком на рахунок того, що це не були українські націоналісти, він заперечує їх злочини, хтось має сказати, що він це робить у рамках наукової діяльності, щоб його не засудили. А хто? Це будуть польські історики, найімовірніше. І вони скажуть: ні, він не говорив у рамках наукової діяльності, тільки якоїсь публіцистичної. Це його такі думки, там немає багато наукових реалій. І все. Я Вам цю велику історію розповідаю, щоб пояснити, наскільки закон інтерпретаційно дуже широкий, по-друге, у судовому процесі дуже багато буде залежати від того, які експерти прийдуть. І по-третє те, що він стільки простих людей буде насправді бити, незважаючи на те, що в законі є запис, котрий говорить, що виключається з нього наукова діяльність, і науковці будуть вести свої дискусії вільно, то якраз, мені здається, що він більше покликаний вдарити по науковій дискусії, бо його можна застосувати саме проти істориків, а не проти простих смертних.

К слову, бывший министр обороны Украины и генерал армии Александр Кузьмук допускает, что украинцы в Польше будут бунтовать из-за скандального закона.

А председатель совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак и вовсе полагает, что украинско-польские отношения уладить наскоком уже не получится.