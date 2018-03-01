США выдвинули ультиматум Польше из-за "антибандеровского" закона

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Администрация США направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Трампом, ни с вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет разрешен, сообщает Onet.pl.

Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Моравецкий. Польский МИД предусматривало, что это будет одной из важнейших дипломатических событий 2018 года.

Были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.

"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", — сообщил источник.

В начале февраля президент Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были предприняты попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.

Канцелярия польского президента пока не прокомментировала изданию эту информацию.

Ранее сообщалось, что скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам, вступил в силу в Польше в четверг.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.