Климкин сообщил об угрозе заключения для украинцев в Польше

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что польский закон об Институте национальной памяти, который вступил в силу 1 марта, является примером одностороннего подхода к истории и ставит под угрозу свободу всех украинцев, находящихся там, передает "Збруч".

Он отметил, что среди прочего преступлениями являются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 гг., которые заключаются в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека в отношении индивидуальных лиц или общественных групп".

"Простите, но именно в этот период украинские патриоты вели освободительную борьбу против иностранных оккупаций Западной Украины", — заявил он.

По его словам, речь идет в целом "о всех патриотах, боровшихся за независимость Украины".

"Из этого следует, что сегодня любой украинец, любой, давший положительную оценку наших освободительных действий, может быть заключен в Польше на три года, поскольку Польша думает об этом иначе. Под реальной угрозой оказывается и коренное украинское меньшинство, и почти миллион наших работников, которые работают в Польше. Более того, наказание настигнет украинца, даже если свою оценку он высказал у себя в Украине. Если последовательно придерживаться буквы нового закона, то польская полиция в Варшаве должна высаживать таких украинцев с поезда, скажем, Киев — Берлин, и отправлять их в тюрьму. Или я что-то не так понимаю?" — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, политический Консультант Ирина Серова считает, что Украина должна серьезно отреагировать на заявление польского президента Анджея Дуды о геноциде поляков украинцами, но не впадать в панику.