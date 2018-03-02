"Антибандеровский закон" Польши еще отредактируют — Палий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти. Отныне в стране будут наказывать за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. Закон также запрещает отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". За его нарушение предусмотрен штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Принятие закона стало причиной кризиса в польско-израильских отношениях. Из-за чего в США заявили, что польским властям не следует рассчитывать на встречи с высшим руководством страны, пока кризис не будет решен. В Украине также обеспокоены этим документом.

Дальнейшее развитие ситуации спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы историк, политолог Александр Палий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи означає це, що всі питання та спекуляції навколо скандального закону закінчено з тим, що він вступив в силу?

— Очевидно, що зараз цей закон піде до Конституційного суду і в принципі польське керівництво, зокрема президент Дуда говорив, що він розраховує на те, що цей закон буде суттєво змінений в результаті такого розгляду.

В Польщі твердять, що не йдеться про повну заборону, а лише про заперечення очевидних фактів, наприклад, вживання висловлювань "польські табори смерті", "польські концтабори". На вашу думку, чи є сенс влаштовувати дискусію в принципі?

— Зараз можна все що завгодно розповідати, що там написано, і як він буде тлумачитися цей закон. Але сам початок такого розгляду вже був заздалегідь розрахований на певний скандальний наслідок. Ми бачимо, що польське керівництво десь прорахувалося, дуже легковажно поставилося до відносин з Україною, Ізраїлем, єврейською громадою, та й з США. Тому це зараз стає проблемою польського керівництва, як виходити з цієї ситуації.

Як тепер факт вступу закону в силу вплине на наші з Польщею стосунки, особливо в контексті вчорашньої заяви Порошенка про те, що ніхто не може нам вказувати, як інтерпретувати історію, так само як і ми нікому не радимо, кого Польща повинна поважати, а кого ні?

— Власне, це дуже хороша, правильна позиція. Поляки хочуть тлумачити таким чином історію, нехай тлумачать. Якщо вони хочуть обмежувати на своїй території історичну дискусію, це їхнє право. Ми вважаємо, що це недемократично, неправильно, що це не сприяє історичній пам'яті і пошуку історичної правди. Але якщо вони приймають такі рішення, то це їхній власний вибір. Швидше за все, цей закон буде частиною, можливо, навіть більшою частиною переглянуто.

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Якщо брати до уваги, що цей закон про Інститут національної пам'яті направлений президентом Польщі на розгляд в Конституційний суд, то ваші варіанти, його все ж таки буде змінено чи скасовано в майбутньому?

— Я думаю, що скасують частину. Частково він буде обрізаний — ті частини, які найбільш дратували в цьому законі інші країни. Швидше за все, судді таким чином себе поведуть. Але передбачати важко, тому що все ж таки ми не знаємо ситуації, яка є в Конституційному суді. Але тим не менше, абсолютно очевидно, що ця ініціатива шкідлива в остаточному рахунку для Польщі.

Якою б була адекватною реакція з нашого боку подальша?

— Власне кажучи, вона вже і зараз адекватна. Тобто ми пояснюємо нашу позицію, не робимо якихось безглуздих кроків, демонструємо Заходу насамперед зрілість, компетентність, відповідальність. Тобто ми повинні на тлі оцих мілкотравчатих шовінізмів, які там зараз в східній Європі місцями присутні, виглядати дуже солідно. І зараз це в принципі виходить на загал.

Ви вважаєте, ми виглядаємо солідно?

— Так. Ніхто Україну в цій ситуації не винуватить в Європі, навпаки, винувата Польща. Не завжди легко дискусії такі проводити, коли все-таки Польща — член ЄС, член НАТО, зараз її представники очолюють структури в ЄС, польська економіка втричі більша за українську, і в цих умовах ми виглядаємо краще. Це значить, що наше зовнішньополітичне керівництво компетентне.

А як би ви оцінили реакцію США на цей закон?

— Вони ясно дають зрозуміти, що їм це не сподобалося. США. Тобто вони вважають, що історична дискусія — це важливий елемент пошуку якихось істин, тим більше, враховуючи, що це стосується великої впливової єврейської громади. Багато євреїв загинуло на території Польщі. Тобто механістично закрити історичну дискусію — це відкат якийсь явний. Сказати законом, що є правда, що неправда — це неправильно. Принаймні, це не відповідає демократичним поглядам на формування істини, на свободу слова і так далі.

Ранее директор Международного института демократий Сергей Таран заявлял, что в исторических спорах с Польшей Украине нужно отказаться от подростковой политики.

А дипломат Василий Филипчук отметил, что современную Польшу не приняли бы в Евросоюз.