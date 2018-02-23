Премьер Польши обещает изменения в "антибандеровский закон"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. После рассмотрения в Конституционном суде Польши закона об Институте национальной памяти, который предусматривает поправку об "украинских националистах", польский парламент быстро внесет в него изменения. Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Cудьи Конституционного суда могут обратить внимание на недоразумения, несоответствующие формулировки, или объяснить некоторые определения. Но эти ошибки будут быстро исправлены в парламенте", — заявил Моравецкий.

В то же время он выразил предположение, что изменения, которые будет предлагать Конституционный суд, не будут какими-то глубокими.

Польский премьер подчеркнул, что польское правительство не прекратит усилия, направленные на улучшение имиджа Польши, а закон о ИНП является частью действий в этом направлении.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о ИНП, одновременно направив его для оценки в КС страны. Суд должен будет оценить, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний и положениям уголовного характера, вытекающим из данного закона.