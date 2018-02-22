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    Розенко о переговорах по "антибандеровскому закону": Дуду дезинформировали

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (491)

    (обновлено: )12903
    По словам Розенко, украинская сторона в ходе визита не ставила ультиматумов, а лишь призывала польскую сторону к "адекватному отношению" к историческим вопросам.
    Павел Розенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко считает, что президента Польши Анджея Дуду дезинформировали о ходе и тональности переговоров Киева и Варшавы о польском законе, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии".

    Розенко в Варшаве в пятницу, 16 февраля, обсудил с польским коллегой Петром Глинским угрозы нового закона о бандеровской идеологии
    twitter.com/rozenkopavlo
    Нет роз для Розенко. Почему провалился визит вице-премьера в Польшу

    "Сразу после переговоров были абсолютно сдержанные комментарии и мои, и господина Глинского. Однако буквально на следующее утро позиция каким-то образом начала накручиваться… У меня сложилось такое впечатление, что президента Польши просто дезинформировали относительно хода и тональности переговоров между украинско-польской делегацией", — сказал Розенко в интервью "Пятому каналу" в четверг.

    По его словам, украинская сторона в ходе визита не ставила ультиматумов, а лишь призывала польскую сторону к "адекватному отношению" к историческим вопросам.

    Розенко сообщил, что по результатам 2017 года было 15 случаев вандализма на могилах украинцев, однако только два памятника были восстановлены. "Безусловно, мы не отрицаем тот факт, что в Украине происходят такие же провокационные действия… Но все памятники на территории Украины были восстановлены государством", — добавил вице-премьер.

    Встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Розенко прошла в минувшую пятницу в польской столице. Президент Польши по итогам встречи заявил, что разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете "бандеровской идеологии".

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