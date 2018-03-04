"Антибандеровский закон" Польши. Уже подан первый иск в суд

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В отношении аргентинского издания был подан первый иск о нарушении нового польского закона о Холокосте, сообщает организация "Редут доброго имени".

На сайте организации говорится, что "Редут доброго имени" был создан "для инициирования и поддержки действий, направленных на уточнение недостоверных сведений об истории Польши, особенно в период Второй мировой войны".

"Редут доброго имени" подал иск в окружной суд Варшавы против аргентинского ежедневного интернет-издания "Pagina12", — говорится в сообщении.

Поясняется, что издание в декабре 2017 года опубликовало статью об уничтожении евреев в польском местечке Едвабно и использовало в ней фото убитых польских бойцов антисоветского и антикоммунистического сопротивления — так называемых "проклятых солдат". При этом авторы заявления отмечают, что событие в Едвабно произошло в 1941 году, а фотография, по их данным, была сделана в 1950 году.

"Сочетание этих двух сюжетов — информации о преступлении в отношении евреев в Едвабно во время немецкой оккупации и погибших солдат из подполья — является манипуляцией, действием во вред польскому народу и посягательством на доброе имя польских солдат. Это преднамеренное злоупотребление, которое имеет целью укрепить у читателей мнение о польском антисемитизме", — говорится в заявлении.

По мнению организации, издатель "обладал огромным историческим невежеством, за которое он должен официально извиниться перед всеми поляками".

1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.