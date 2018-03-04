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    "Антибандеровский закон" Польши. Уже подан первый иск в суд

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    (обновлено: )60523
    Иск в окружной суд Варшавы был подан против аргентинского ежедневного интернет-издания "Pagina12", которое в декабре 2017 года опубликовало статью об уничтожении евреев в польском местечке Едвабно.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В отношении аргентинского издания был подан первый иск о нарушении нового польского закона о Холокосте, сообщает организация "Редут доброго имени".

    На сайте организации говорится, что "Редут доброго имени" был создан "для инициирования и поддержки действий, направленных на уточнение недостоверных сведений об истории Польши, особенно в период Второй мировой войны".

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    facebook.com/larysa.nitsoi
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    "Редут доброго имени" подал иск в окружной суд Варшавы против аргентинского ежедневного интернет-издания "Pagina12", — говорится в сообщении.

    Поясняется, что издание в декабре 2017 года опубликовало статью об уничтожении евреев в польском местечке Едвабно и использовало в ней фото убитых польских бойцов антисоветского и антикоммунистического сопротивления — так называемых "проклятых солдат". При этом авторы заявления отмечают, что событие в Едвабно произошло в 1941 году, а фотография, по их данным, была сделана в 1950 году.

    "Сочетание этих двух сюжетов — информации о преступлении в отношении евреев в Едвабно во время немецкой оккупации и погибших солдат из подполья — является манипуляцией, действием во вред польскому народу и посягательством на доброе имя польских солдат. Это преднамеренное злоупотребление, которое имеет целью укрепить у читателей мнение о польском антисемитизме", — говорится в заявлении.

    По мнению организации, издатель "обладал огромным историческим невежеством, за которое он должен официально извиниться перед всеми поляками".

    1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

    В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

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