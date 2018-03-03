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    В Закарпатье ограбили банк - СМИ

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    Криминальные войны в Украине (299)

    (обновлено: )15801
    По информации полиции, сотрудники банка заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб.
    Счетная машина в банке считает 100 долларовые купюры
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга, сообщает mukachevo.net.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "Сотрудники учреждения заявили о краже из камер хранения товарно-материальных ценностей. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники кинологической и экспертной служб. В настоящее время полиция предпринимает ряд первоочередных розыскных мероприятий по установлению всех деталей данного события и всех причастных к краже. Решается вопрос о правовой квалификации события", — сообщили в полиции.

    По информации издания, ограбление произошло ночью. Его обнаружили работники утром в субботу и после консультаций с внутренней безопасностью банка заявили в полицию.

    Ранее сообщалось, что в Харькове задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на одно из предприятий Минобороны.

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