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    В Кабуле прогремел взрыв

    (обновлено: )19
    Взрыв произошел в субботу у центра для регистрации избирателей в афганской провинции Кабул. По данным СМИ, погибли четыре человека, пострадали 15 человек.
    На месте взрыва в Кабуле
    twitter.com/pajhwok

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в воскресенье у центра для регистрации избирателей в афганской провинции Кабул накануне парламентских выборов, в результате чего шесть человек ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники в службах здравоохранения.

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
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    Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Четыре человека стали жертвами взрыва у центра для регистрации избирателей, число раненых увеличилось до 15, уточняет агентство Пажвак.

    Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан" похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

    ​Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

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