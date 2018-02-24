наверх
24.02.201808:58
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы

    (обновлено: )41
    В результате взрыва, который прогремел в Кабуле, один погибший и шестеро раненых. Подрыв осуществил смертник.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, по меньшей мере один человек погиб, сообщает местный телеканал 1TV News в Twitter со ссылкой на министерство внутренних дел.

    Сообщается, что, по предварительным данным, в результате подрыва смертника шесть человек получили ранения.

    Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.

    Ранее взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авдеевка
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против