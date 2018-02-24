наверх
24.02.201811:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв взрыва в Кабуле возросло - СМИ

    (обновлено: )3810
    В пресс-службе МВД Афганистана уточнили, что в результате подрыва смертника в столичном районе Шаш Дарак, погибли три человека.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    SHAH MARAI / AFP

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Число жертв взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до трех, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы пресс-службы МВД страны Нусрата Рахими.

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

    По данным агентства Пажвак, смертник подорвался в столичном районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство.

    Полиция оцепила район.

    Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщила, что почти 3,5 тысячи мирных граждан погибли в Афганистане в 2017 году, еще свыше 7 тысяч человек были ранены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авдеевка
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против