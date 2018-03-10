Как заявили в Росавиации, решение о возобновлении авиаперелетов было принято "после получения от турецкой стороны заверений о безотлагательно принятых мерах повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах".
Заместитель Росавиации Олег Сторчевой заявил, что украинская сторона должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
Кроме того, как отмечается, украинская сторона, в свою очередь, также должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
Украина в среду приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность.
Сообщается, что "во исполнение сегодняшнего решения правительства Госавиаслужба уже направила письма в Росавиацию и МИД Украины, которым сообщила, что транзит для всех самолетов Российской Федерации воздушным пространством Украины прекращается с 00.00 26 ноября".
Росавиация поясняет, что пассажиры и их багаж полетят на раздельных рейсах - и советует брать с собой на борт в ручной клади наиболее востребованные личные вещи, включая детское питание и лекарства первой необходимости.
Украина 16 сентября наложила санкции на 25 российских авиакомпаний. Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, в санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" и его три дочерние авиакомпании.
Два предложения были направлены от Министерства транспорта РФ, еще одно - от Росавиации. В них есть стандартная фраза о том, что в случае конфликтов все вопросы решаются путем консультаций авиационных властей.
Как сообщил глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский, Госавиаслужба получила письмо от Росавиации с предложениями провести переговоры. Время и место их проведения и состав украинской делегации укажут дополнительно.
В Росавиацию поступило письмо от ООО "Авиакомпания "Атласджет Украина" с просьбой на открытие в зимний сезон навигации 2015-2016 годов рейсов по трем маршрутам: Киев-Москва, Одесса-Москва и Киев-Санкт-Петербург, говорится в сообщении Росавиации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".