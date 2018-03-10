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    Росавиация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
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    Чартерный рейс в Турцию
    Авиакомпании РФ могут приостановить чартеры в Турцию - источник
    20:18 10.04.2017
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    Несмотря на телеграмму Росавиации о возможном приостановлении чартеров с Турцией, в Ростуризме сообщили, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.
    Здание Росавиации. Архивное фото
    РФ ждет реакции ИКАО на "конфликтную ситуацию" со стрельбами близ Крыма
    12:17 02.12.2016
    219Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    В Росавиации заявили, что ждут "соответствующей реакции и мер, которые реально будут направлены на урегулирование той конфликтной ситуации, которая возникла в районе полетной информации Симферополя".
    Самолет. Архивное фото
    Росавиация: Киев установил новые опасные зоны для полетов над Черным морем
    21:38 29.11.2016
    814Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Как сообщили в Росавиации, "Украина издала очередные НОТАМы (авиационные информационные уведомления), которыми устанавливает новые опасные зоны для выполнения полетов над водами Черного моря".
    Заявление Росавиации с требованием отменить планы по стрельбам над Крымом. Видео
    Заявление Росавиации с требованием к Украине отменить стрельбы над Крымом 
    00:18 26.11.2016
    521"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    Россия направила Киеву требование немедленно прекратить действия, связанные с планами ракетных стрельб в воздушном пространстве Крыма, заявил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.
    Украина успешно испытала новую управляемую ракету
    Украина в одностороннем порядке проведет стрельбы над Крымом - Росавиация
    17:45 25.11.2016
    7549
    Подобные действия Украины, по мнению Росавиации, нарушают требования Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года, а также ставят под угрозу безопасность международной аэронавигации.
    Крыло самолета
    Ограничения на полеты чартеров РФ в Турцию сняты – источник
    16:03 27.08.2016
    98Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Согласно информации, которую сообщил РИА Новости источник в Росавиации, с сегодняшнего дня все желающие авиакомпании могут подавать заявки на выполнение полетов в Турцию.
    Табло с информацией о прилетах в аэропорту Шереметьево в Москве.
    РФ с пятницы отменяет ограничения на полеты в Турцию – Росавиация
    00:55 22.07.2016
    94Россия - Турция. Восстановление отношений
    Как заявили в Росавиации, решение о возобновлении авиаперелетов было принято "после получения от турецкой стороны заверений о безотлагательно принятых мерах повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Украина должна предъявить данные радиолокации по MH17 - Росавиация
    14:23 09.02.2016
    467Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Заместитель Росавиации Олег Сторчевой заявил, что украинская сторона должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
    Обломки самолета MH17
    США обязаны обнародовать спутниковые снимки по катастрофе MH17 - Росавиация
    13:50 09.02.2016
    1401Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Кроме того, как отмечается, украинская сторона, в свою очередь, также должна в обязательном порядке передать первичные данные радиолокации или предъявить достоверные доказательства их фактического отсутствия.
    Обломки самолета MH17
    Расследование по катастрофе MH17: шесть новых фактов
    13:28 14.01.2016
    3181Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Исследования и натурные эксперименты, проведенные российскими специалистами, позволили установить шесть новых фактов, указывающих на недостоверность выводов голландской стороны о месте пуска и типе ракеты, сбившей Boeing-777 на Юго-Востоке Украины.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Росавиация: следы взрывчатки на MH17 не доказывают его поражение ЗРК "Бук"
    09:47 14.01.2016
    4059Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Заместитель главы Росавиации направил письмо представителю Нидерландов в связи с докладом о причинах катастрофы Boeing под Донецком в июле 2014 года.
    Самолеты авиакомпаний Аэрофлот и МАУ
    Запрет на полеты российских авиакомпаний через Украину вступил в силу
    01:19 26.11.2015
    1663Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Украина в среду приняла решение полностью запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны для транзитных полетов. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность.
    Самолет
    Госавиаслужба Украины уведомила Росавиацию о запрете транзита для самолетов РФ
    16:51 25.11.2015
    221Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Сообщается, что "во исполнение сегодняшнего решения правительства Госавиаслужба уже направила письма в Росавиацию и МИД Украины, которым сообщила, что транзит для всех самолетов Российской Федерации воздушным пространством Украины прекращается с 00.00 26 ноября".
    Самолет Аэрофлота. Архивное фото
    Росавиация подтвердила приостановление всех пассажирских рейсов в Египет
    03:55 07.11.2015
    79Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Росавиация поясняет, что пассажиры и их багаж полетят на раздельных рейсах - и советует брать с собой на борт в ручной клади наиболее востребованные личные вещи, включая детское питание и лекарства первой необходимости.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Данные самописца пока не помогли найти причину аварии А321 - СМИ
    02:56 06.11.2015
    287Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщается, самописец показал, что на протяжении всего полета, а он продолжался чуть более 20 минут, все системы А321 работали исправно. Однако затем произошло некое событие.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Лайнер А321 разрушился в воздухе - глава Росавиации
    19:45 01.11.2015
    2724Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что зона разброса элементов конструкции самолета представляет из себя вытянутый эллипс длиной около 8 километров и шириной около 4 километров.
    Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины
    Украина и Россия приостановили авиасообщение
    00:47 25.10.2015
    1736Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Украина 16 сентября наложила санкции на 25 российских авиакомпаний. Согласно документу, опубликованному на сайте президента Украины, в санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот" и его три дочерние авиакомпании.
    Международный аэропорт Ростов-на-Дону
    Россия направила Украине три предложения по авиасообщению
    12:38 20.10.2015
    3896Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Два предложения были направлены от Министерства транспорта РФ, еще одно - от Росавиации. В них есть стандартная фраза о том, что в случае конфликтов все вопросы решаются путем консультаций авиационных властей.
    Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский
    Госавиаслужба Украины получила письмо от Росавиации по "зимним полетам"
    22:13 19.10.2015
    531Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Как сообщил глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский, Госавиаслужба получила письмо от Росавиации с предложениями провести переговоры. Время и место их проведения и состав украинской делегации укажут дополнительно.
    Аэропорт Внуково
    Авиакомпании Украины попросили РФ разрешить им летать зимой - Росавиация
    21:43 19.10.2015
    3310Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    В Росавиацию поступило письмо от ООО "Авиакомпания "Атласджет Украина" с просьбой на открытие в зимний сезон навигации 2015-2016 годов рейсов по трем маршрутам: Киев-Москва, Одесса-Москва и Киев-Санкт-Петербург, говорится в сообщении Росавиации.
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