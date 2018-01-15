наверх
15.01.201818:00
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России задержали предполагаемого маньяка, орудовавшего в течение 22 лет

    (обновлено: )88
    Ранее судимый житель Екатеринбурга подозревается в серии убийств и изнасилований, совершенных в городе в 1992-2014 годы. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в 1992-2014 годы, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Пожар. Архивное фото
    Вголос
    Необычный маньяк терроризирует Ивано-Франковск

    "Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель (сейчас ему, судя по дате рождения, 47-48 лет). Он помещен под стражу. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России", — отметила представитель полиции.

    По ее словам, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Расследование многие годы вел уголовный розыск регионального главка МВД РФ.

    "Только за последние восемь лет … было опрошено порядка 17 тысяч человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий", — отметила Волк.

    Сейчас следствие проверяет, сколько всего преступлений "висит" на задержанном. Решается, под какую меру пресечения его помещать.

    Ранее сообщалось, что в России суд огласил обвинение "ангарскому маньяку", убившему более 80 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты