В России задержали предполагаемого маньяка, орудовавшего в течение 22 лет

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Полиция задержала подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в 1992-2014 годы, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель (сейчас ему, судя по дате рождения, 47-48 лет). Он помещен под стражу. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России", — отметила представитель полиции.

По ее словам, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. Расследование многие годы вел уголовный розыск регионального главка МВД РФ.

"Только за последние восемь лет … было опрошено порядка 17 тысяч человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий", — отметила Волк.

Сейчас следствие проверяет, сколько всего преступлений "висит" на задержанном. Решается, под какую меру пресечения его помещать.

Ранее сообщалось, что в России суд огласил обвинение "ангарскому маньяку", убившему более 80 человек.