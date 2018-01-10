Маньяк? В Киеве несколько дней находят останки расчлененного тела

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В лесополосе Дарницкого района Киева уже несколько дней подряд продолжаются поиски фрагментов расчлененного тела человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Также о том, что в полиции ведутся поиски частей тела, сообщает "Сегодня" со ссылкой на Нацполицию Киева.

Первый фрагмент тела — руку — полицейские нашли еще в декабре. А 5 января в том же парке в радиусе 100-200 метров следователи нашли туловище без рук, ног и головы. Позже недалеко от этого места нашли голову жертвы. После этого оперативники продолжили поиски остальных частей.

По данным правоохранителей, найдены пока не все фрагменты. Поиски продолжаются, в том числе с привлечением служебных собак. Детали происшествия не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома по ул. Константиновская, 27 на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.