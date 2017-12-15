В России осужденного маньяка обвинили в 60 новых эпизодах

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. "Ангарский маньяк" Михаил Попков предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступлений, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 53-летний Попков за 20 лет на территории Иркутской области совершил не менее 84 преступлений. За 22 убийства и два покушения на убийства женщин его уже приговорили к пожизненному сроку. Сейчас его обвиняют еще по 60 эпизодам в период с 1992 по 2010 годы.

Уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением скоро направят в областной суд.

Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова приговорили к пожизненному сроку 14 января 2015 года. В рамках нового расследования следователи допросили более 900 свидетелей, произведено более 100 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат произведена эксгумация 20 тел потерпевших, провели более 200 судебных экспертиз.

Как установило следствие и суд, Попков вечером и ночью на улицах предлагал женщинам подвезти их или провести с ним время, после чего увозил в безлюдные места, где расправлялся с ними.

Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля обнаружили в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили преступника. По результатам судебно-психиатрической экспертизы маньяку поставлен диагноз "гомицидомания" — непреодолимое влечение к убийствам.

Ранее сообщалось, что полицейские Киевской области поймали 39-летнего серийного маньяка, на счету которого – не одна жертва. Мужчина год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления сексуального характера и снова напал на двух девушек.