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    Россия

    В России суд огласил обвинение маньяку, убившему более 80 человек

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    Бывший милиционер три года назад уже был признан виновным в убийстве 22 женщин. За данные преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок. После вынесения приговора Михаил Попков признался еще в 60 преступлениях.
    Михаил Попков показывает место убийства
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    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. В Иркутском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова, в среду ему было оглашено обвинение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.

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    "Сегодня Михаилу Попкову оглашено обвинение. Следующее судебное заседание состоится 15 января, оно будет проходить в закрытом режиме", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова. Бывший милиционер три года назад уже был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок.

    После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела, к рассмотрению которого суд приступил 28 декабря 2017 года. Тогда было решено проводить процесс в частично закрытом режиме.

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