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    Дарья Клишина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Дарья Клишина
    Единственная в Рио легкоатлетка РФ Клишина выбыла из борьбы за медали
    05:14 18.08.2016
    6462Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Единственная российская легкоатлетка на Играх в Рио-де-Жанейро, прыгунья в длину Дарья Клишина, заявила журналистам, что после Олимпиады продолжит тренироваться в США. Клишина заняла девятое место на Олимпиаде в соревнованиях в прыжках в длину.
    Дарья Клишина (Россия) во время квалификационных соревнований по прыжкам в длину
    Единственная допущенная до ОИ легкоатлетка РФ Клишина вышла в финал
    04:57 17.08.2016
    398Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Россиянка Дарья Клишина вышла в финал, показав в квалификации восьмой результат - 6,64 метра. Лучший результат у сербки Иваны Спанович, улетевшей на 6,87 метра.
    Дарья Клишина. Архивное фото
    Российская легкоатлетка Клишина возвращается на ОИ-2016
    08:17 15.08.2016
    254Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сообщается, что после того, как прыгунья в длину Дарья Клиша подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, она была допущена к Играм. Клишина стала единственной легкоатлеткой из РФ, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к ОИ.
    Дарья Клишина. Архивное фото
    Допинг-проба Клишиной содержала ДНК двух человек - WADA
    00:35 15.08.2016
    686Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, допинг-проба Дарьи Клишиной содержала ДНК двух разных человек.
    Дарья Клишина. Архивное фото
    IAAF не допустила Клишину до Олимпиады, апелляцию рассмотрят в воскресенье
    12:50 14.08.2016
    172Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Клишина стала единственной российской легкоатлеткой, которую IAAF допустила на олимпийский турнир после отстранения ВФЛА, так как спортсменка с конца 2013 года живет и тренируется в США.
    Дарья Клишина. Архивное фото
    Единственную российскую легкоатлетку отстранили от участия в Олимпиаде
    21:54 13.08.2016
    1320Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В субботу стало известно, что Дарья Клишина не допущена к Олимпийским играм, а Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию в течение 24 часов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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