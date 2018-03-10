Единственная российская легкоатлетка на Играх в Рио-де-Жанейро, прыгунья в длину Дарья Клишина, заявила журналистам, что после Олимпиады продолжит тренироваться в США. Клишина заняла девятое место на Олимпиаде в соревнованиях в прыжках в длину.
Сообщается, что после того, как прыгунья в длину Дарья Клиша подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, она была допущена к Играм. Клишина стала единственной легкоатлеткой из РФ, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к ОИ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.