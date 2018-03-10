Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показали им условия быта и немного рассказали о своей нелегкой службе.
Вместе с Исинбаевой в качестве членов МОК были представлены другие ранее избранные в комиссию атлетов МОК спортсмены: Бритта Хайдеман (Германия, фехтование), Ю Сын Мин (Южная Корея, настольный теннис), Даниэль Дьюрта (Венгрия, плавание).
Сообщается, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева сообщила о завершении своей спортивной карьеры, выложив трогательный видеоролик на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Представитель МОК по юридическим вопросам Николь Хоеверц сообщила, что срок мандата Исинбаевой в комиссии спортсменов составит 8 лет, россиянка получила 1365 голосов, ее выбрали в числе четырех новых членов комиссии.
По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не смогла сдержать слез, выступая в Кремле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Исинбаева поблагодарила Путина за оказываемую поддержку в связи с отстранением спортсменов РФ от участия в Олимпиаде.
Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что у нее есть значимые обстоятельства, по которым она не может выступать на Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
По словам двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Исинбаевой, ее бабушка уже последние лет 6-7 принимает милдронат, и "супербабушкой не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось".
"Я как всегда опережаю события, - рассмеялась спортсменка. - Мой жених мне говорит: "Лена, не говори никому ничего про нас, пожалуйста". А я выхожу к журналистам и давай рассказывать про свадьбу, про ребенка..."
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".