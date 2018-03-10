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    Елена Исинбаева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева. Архивное фото
    Проблему допинга надо решать сообща, а не плевать в сторону РФ - Исинбаева
    13:14 11.10.2016
    149Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева заявила, что ее цель - защищать права спортсменов. По ее мнению, общемировую проблему нужно решать общемировыми способами.
    Визит российских олимпийцев на авиабазу Хмеймим в Сирии. Видео
    Визит российских олимпийцев на авиабазу Хмеймим в Сирии 
    06:22 30.08.2016
    187РФ и США: железный занавес
    Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показали им условия быта и немного рассказали о своей нелегкой службе.
    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева не планирует покидать Россию
    09:28 28.08.2016
    268
    Исинбаева заявила, что пока не определилась, чем будет заниматься: "Это определенно будет связано с легкой атлетикой. Возможно, в нашей федерации легкой атлетики произойдут изменения".
    Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева представлена в качестве члена МОК на церемонии закрытия ОИ
    03:47 22.08.2016
    272Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Вместе с Исинбаевой в качестве членов МОК были представлены другие ранее избранные в комиссию атлетов МОК спортсмены: Бритта Хайдеман (Германия, фехтование), Ю Сын Мин (Южная Корея, настольный теннис), Даниэль Дьюрта (Венгрия, плавание).
    Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева
    Двукратная чемпионка ОИ Исинбаева объявила о завершении карьеры
    20:44 19.08.2016
    187
    Сообщается, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева сообщила о завершении своей спортивной карьеры, выложив трогательный видеоролик на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева выбрана в комиссию спортсменов МОК
    20:20 18.08.2016
    161Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Представитель МОК по юридическим вопросам Николь Хоеверц сообщила, что срок мандата Исинбаевой в комиссии спортсменов составит 8 лет, россиянка получила 1365 голосов, ее выбрали в числе четырех новых членов комиссии.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева намерена объявить о завершении карьеры
    04:54 14.08.2016
    225Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
    Исинбаева расплакалась на встрече с Путиным
    Исинбаева расплакалась на встрече с Путиным 
    19:19 27.07.2016
    1179Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не смогла сдержать слез, выступая в Кремле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Исинбаева поблагодарила Путина за оказываемую поддержку в связи с отстранением спортсменов РФ от участия в Олимпиаде.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева отказалась выступать на Олимпийских играх под флагом МОК
    19:44 20.06.2016
    811Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что у нее есть значимые обстоятельства, по которым она не может выступать на Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева: мельдоний как допинг - это смешно, надо ждать запрета гематогена
    22:55 09.03.2016
    935
    По словам двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Исинбаевой, ее бабушка уже последние лет 6-7 принимает милдронат, и "супербабушкой не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось".
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева объявит о возвращении в большой спорт 12 февраля
    10:13 10.02.2015
    55
    Елена Исинбаева, двукратная чемпионка олимпийская чемпионка по прыжка с шестом также будет зачислена в состав спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА на должность спортсмена-инструктора.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Выступит ли Исинбаева на ОИ в Рио, зависит только от нее самой - Бубка
    18:09 06.11.2014
    51
    Ранее тренер Исинбаевой Евгений Трофимов заявил, что спортсменка, которая в этом году родила дочь, намерена выступить на Играх-2016.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева пока не знает, что будет делать в жизни без спорта
    23:49 13.08.2013
    11
    "Я как всегда опережаю события, - рассмеялась спортсменка. - Мой жених мне говорит: "Лена, не говори никому ничего про нас, пожалуйста". А я выхожу к журналистам и давай рассказывать про свадьбу, про ребенка..."
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева завоевала золото на прощальном чемпионате мира в Москве
    21:16 13.08.2013
    14
    Результат россиянки, которая стала трехкратной чемпионкой мира, - 4,89 метра. Эту высоту она взяла с первой попытки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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