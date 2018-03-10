наверх
10.03.201807:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    спортсмены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Олимпийские кольца
    Экзотика, а вдруг? Иран на зимней олимпиаде
    15:10 05.02.2018
    110Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Мы не забываем, что даже с учетом всех усилий лыжный спорт - это спорт таких европейских стран, как Австрия, Швеция, Норвегия, и бороться с ними будет сложно, говорит иранский функционер.
    Обнаженные спортсмены на обложке журнала ESPN
    Обнаженные спортсмены на обложке американского спортивного журнала 
    04:23 02.07.2017
    1436
    Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года. Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.
    Появилось видео, как неадекватные избивают прохожих на Французском бульваре
    В Одессе двое тайбоксеров набросились на прохожих, кадры инцидента (18+) 
    13:58 21.06.2017
    1267
    Двое неизвестных в Одессе на Французском бульваре неожиданно напали на прохожих и рабочих, которые в тот момент укладывали покрытие. Били всех подряд и, как рассказали свидетели, были крайне неадекватны.
    Гривны
    В Киеве спортсменам будут выплачивать деньги за высокие результаты
    20:44 12.11.2016
    93
    Выплаты составляют 30 тысяч гривен за первое место на чемпионате мира по олимпийским видам спорта среди взрослых и чемпионате мира среди взрослых спортсменов с инвалидностью по видам спорта, входящим в программу Параолимпийских и Дефлимпийских игр.
    Легендарный спортсмен Арнольд Палмер. Архивное фото
    Легендарный гольфист Арнольд Палмер скончался в США
    04:57 26.09.2016
    76
    Легендарный спортсмен и популяризатор гольфа Арнольд Палмер, многократный победитель турниров серии "Мэйджор", скончался в возрасте 87 лет в Питтсбурге.
    Визит российских олимпийцев на авиабазу Хмеймим в Сирии. Видео
    Визит российских олимпийцев на авиабазу Хмеймим в Сирии 
    06:22 30.08.2016
    187РФ и США: железный занавес
    Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показали им условия быта и немного рассказали о своей нелегкой службе.
    Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
    Фотоитоги 17 августа: украинский день на Олимпиаде и протест под ГПУ 
    18:01 17.08.2016
    333Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро 16 августа впервые прозвучал Гимн Украины. Гимнаст Олег Верняев одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях с результатом 16,041.
    Украинский прыгун в воду Илья Кваша. Архивное фото
    Кваша надеется взять медаль ОИ-2020 в Токио
    02:38 17.08.2016
    116Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Илья Кваша, который на ОИ-2008 выиграл бронзовую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, во вторник в Рио стал шестым в одиночных прыжках с трехметрового трамплина.
    Слева направо: Юнг Сеунг-хва (Корея) и Богдан Никишин (Украина) в финальном поединке на соревнованиях командного первенства среди мужчин по фехтованию на шпагах на чемпионате мира в Москве.
    В Украине спортсменом июня стал Богдан Никишин
    15:12 01.07.2016
    58
    По информации пресс-службы НОК Украины, "на чемпионате Европы в польском Торуне Богдан Никишин продемонстрировал бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве фехтовальщик завоевал "бронзу".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги