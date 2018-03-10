Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года. Американское спортивное издание ESPN the Magazine анонсировало выпуск своего традиционного номера Body Issue 2017 года.
Двое неизвестных в Одессе на Французском бульваре неожиданно напали на прохожих и рабочих, которые в тот момент укладывали покрытие. Били всех подряд и, как рассказали свидетели, были крайне неадекватны.
Выплаты составляют 30 тысяч гривен за первое место на чемпионате мира по олимпийским видам спорта среди взрослых и чемпионате мира среди взрослых спортсменов с инвалидностью по видам спорта, входящим в программу Параолимпийских и Дефлимпийских игр.
Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показали им условия быта и немного рассказали о своей нелегкой службе.
По информации пресс-службы НОК Украины, "на чемпионате Европы в польском Торуне Богдан Никишин продемонстрировал бойцовский характер и высокое мастерство. В индивидуальном первенстве фехтовальщик завоевал "бронзу".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".