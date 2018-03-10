Россиянка Наталия Кузнецова в свои 26 лет ошеломляет невероятной физической формой. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов, объем ее руки — 47 сантиметров, бедра — 72 сантиметра, талии — 76 сантиметров.
По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
Деха по итогам двух упражнений (рывок и толчок) показала результат 250 кг (115 + 135). Второй стала француженка Гаэль Верляйн Найо Кетчанке – 242 кг (110 + 132), третье место заняла молдаванка Наталья Прищепа – 240 кг (110 + 130).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".