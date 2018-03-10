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    спортсменки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Красота - страшная сила, причем буквально
    Красота - страшная сила, причем буквально 
    06:26 13.11.2017
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    Россиянка Наталия Кузнецова в свои 26 лет ошеломляет невероятной физической формой. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов, объем ее руки — 47 сантиметров, бедра — 72 сантиметра, талии — 76 сантиметров.
    Юлия Левченко
    Украинская спортсменка завоевала престижное звание Европейской легкой атлетики
    00:12 15.10.2017
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    Лучших спортсменов выбирали путем голосования в нескольких категориях: среди СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертного совета Европейской легкой атлетики.
    Единственная в мире модель-баскетболистка поделилась соблазнительными фото 
    16:15 21.08.2017
    1533
    Итальянская красотка Валентина Виньяли с ростом в 183 см и параметрами 90-62-95 в очередной раз порадовала своих поклонников красивыми фотографиями.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева намерена объявить о завершении карьеры
    04:54 14.08.2016
    225Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
    Победительница чемпионата Европы по тяжелой атлетике украинка Ирина Деха
    Украинка Ирина Деха победила на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
    19:57 15.04.2016
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    Деха по итогам двух упражнений (рывок и толчок) показала результат 250 кг (115 + 135). Второй стала француженка Гаэль Верляйн Найо Кетчанке – 242 кг (110 + 132), третье место заняла молдаванка Наталья Прищепа – 240 кг (110 + 130).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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