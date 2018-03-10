По словам главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, выход со сборной Турции на чемпионат мира станет венцом его долгой карьеры. После того как контракт с турецкой федерацией закончится, он уйдет на покой.
По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".