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    карьера

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Мирча Луческу. Архивное фото
    Луческу решил после сборной Турции завершить свою карьеру
    16:03 07.08.2017
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    По словам главного тренера сборной Турции Мирчи Луческу, выход со сборной Турции на чемпионат мира станет венцом его долгой карьеры. После того как контракт с турецкой федерацией закончится, он уйдет на покой.
    Джибриль Сиссе. Архивное фото
    Сиссе объявил об окончательном завершении карьеры футболиста
    02:29 07.02.2017
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    По словам экс-форварда сборной Франции по футболу Джибриля Сиссе, он бы хотел продолжить карьеру, но сейчас вынужден признать, что с футболом покончено окончательно.
    Фрэнк Лэмпард. Архивное фото
    Фрэнк Лэмпард заявил, что примет решение о своей карьере в январе
    06:08 25.12.2016
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    По словам бывшего полузащитника сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Фрэнка Лэмпарда, быть в "Челси" или нет - это решать не ему, поэтому он не может сказать большего.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева намерена объявить о завершении карьеры
    04:54 14.08.2016
    225Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
    Савик Шустер. Архивное фото
    Савик Шустер: жизнь и творчество
    19:57 26.04.2016
    1604Без лицензии. Скандал вокруг Савика Шустера
    Красочности жизненного пути скандально-известного журналиста Савика Шустера позавидовали бы самые знаменитые авантюристы и путешественники мира.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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