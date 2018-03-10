В предыдущей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Мария Шарапова занимала 91-ю строчку (690 очков). Сейчас Шарапова отбывает дисквалификацию после того, как в марте объявила о положительной допинг-пробе.
Судя по распространенным хакерами документам, теннисистки сестры Уильямс с разрешения WADA принимали препараты, которые являются наркотическими веществами. Однако никаких последствий для спортсменов не будет, уверены эксперты.
Мария Шарапова уже заявила, что намерена опротестовать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Она пояснила журналистам, что ITF изначально требовала отстранить ее от соревнований на четыре года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".