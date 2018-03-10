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    Мария Шарапова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 63
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    Российская теннисистка Мария Шарапова (слева) и американская теннисистка Серена Уильямс. Архивное фото
    Всемирно известные теннисистки станут актрисами
    10:56 03.12.2017
    139
    Мария Шарапова и американка Серена Уильямс примут участие в съемках фильма "Восемь подруг мисс Оушен". Они исполнят небольшие камео. Выход фильма запланирован на июнь 2018 года.
    Российская теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова впервые с 2015 года вышла в финал турнира WTA
    10:53 14.10.2017
    189
    В полуфинальном матче российская теннисистка Мария Шарапова в двух сетах переиграла третий номер посева китаянку Пэн Шуай. В финале она сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова проиграла Севастовой в 4 круге Открытого чемпионата США по теннису
    01:03 04.09.2017
    178
    Мария Шарапова уступила Анастасии Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Теннисистка Шарапова одержала первую победу после травмы
    09:01 01.08.2017
    131
    В следующем круге Мария Шарапова сыграет с седьмой ракеткой турнира в Стэнфорде (США) украинкой Лесей Цуренко, которая оказалась сильнее испанки Лары Арруабарены-Весино – 6:3, 6:3.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Мария Шарапова опустилась на 180-е место в рейтинге WTA
    10:03 03.07.2017
    269
    Мария Шарапова из-за травмы не играла с середины мая, ранее она заявила, что рассчитывает выступить на турнире в Стэнфорде (США), который начнется 31 июля.
    Теннис. Гран-при Porsche 2017. Шестой день. Мария Шарапова
    Россиянка Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме
    23:56 16.05.2017
    138
    Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию, отказалась от продолжения борьбы во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.
    Канадская теннисистка Эжени Бушар. Архивное фото
    Канадская теннисистка Бушар раскритиковала возвращение Шараповой на корт
    02:32 27.04.2017
    216
    Россиянка в среду обыграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира в Штутгарте. Этот матч стал для Шараповой первым официальным после дисквалификации.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации
    14:59 24.10.2016
    178
    В предыдущей версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Мария Шарапова занимала 91-ю строчку (690 очков). Сейчас Шарапова отбывает дисквалификацию после того, как в марте объявила о положительной допинг-пробе.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова сможет выступать с конца апреля следующего года
    16:15 04.10.2016
    91
    Как сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, Мария Шарапова сможет выступать с 26 апреля 2017 года после сокращения срока дисквалификации.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова купила долю в бойцовской лиге UFC
    20:03 30.09.2016
    159
    Среди звезд, которые уже вложили средства в UFC, фигурирует другая теннисистка — американка Серена Уильямс, а также актеры Бен Аффлек, Марк Уолберг, Сильвестр Сталлоне и певец Адам Левин.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Наркотики на корте: грозит ли сестрам Уильямс дисквалификация
    19:21 14.09.2016
    1283Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Судя по распространенным хакерами документам, теннисистки сестры Уильямс с разрешения WADA принимали препараты, которые являются наркотическими веществами. Однако никаких последствий для спортсменов не будет, уверены эксперты.
    Теннисистка Мария Шарапова поступила в Гарвардскую школу бизнеса
    Теннисистка Мария Шарапова поступила в Гарвардскую школу бизнеса
    07:23 26.06.2016
    153
    Шарапова разместила в социальной сети свою фотографию в университете, сделав подпись: "Не знаю, как так вышло, но привет, Гарвард! Не могу дождаться, когда приступлю к программе".
    Мария Шарапова. Архивное фото
    CAS может сократить срок дисквалификации Шараповой
    08:54 15.06.2016
    78Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По данным источника, срок дисквалификации Шараповой могут сократить до одного года, и в этом случае Мария Шарапова все равно пропустит Олимпиаду.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    WADA изучит материалы по делу о дисквалификации Шараповой
    13:34 09.06.2016
    65Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Мария Шарапова уже заявила, что намерена опротестовать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Она пояснила журналистам, что ITF изначально требовала отстранить ее от соревнований на четыре года.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Прощай, Олимпиада? Мария Шарапова дисквалифицирована на 2 года
    07:45 09.06.2016
    384Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление запрещенного препарата мельдония.
    Теннисистка Мария Шарапова
    Шарапова прокомментировала дисквалификацию
    20:07 08.06.2016
    319Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Победительница пяти турниров Большого, россиянка Мария Шарапова заявила, что намерена опротестовать решение ITF о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
    Мария Шарапова
    Шарапова дисквалифицирована на два года за допинг
    18:16 08.06.2016
    256Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На данный момент Шарапова не может принять участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Решение ITF может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Уильямс возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира
    20:48 06.06.2016
    178
    За последние 12 месяцев Уильямс-младшая заработала 28,9 миллиона долларов, а россиянка Шарапова идет в рейтинге на втором месте - 21,9 миллионами.
    Челси Хэндлер
    Американская актриса поздравила Шарапову своим обнаженным фото
    15:38 22.04.2016
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    Актриса Челси Хэндлер поздравила теннисистку Марию Шарапову с днем рождения, разместив в Instagram свое обнаженное фото. В кадре Челси полностью разделась и прикрыла интимное место кустиком бонсая.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова исключена из заявки участников чемпионата Франции по теннису
    21:23 14.04.2016
    278
    В заявочном листе Шарапова числилась под девятым номером. Теперь номер 9 и фамилия Шараповой в списке отсутствуют. Список возглавляет американская теннисистка Серена Уильямс.
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