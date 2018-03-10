По данным полиции, в числе арестованных - председатель правления компании Ruihai Logistics, которой принадлежал взорвавшийся в китайском Тяньзине склад с опасными веществами, Юй Сюэвэй и вице-председатель правления Дун Шэсюань.
Владельцы из-за опасений за безопасность строений, возможного загрязнения окружающей среды, обесценивания квартир и психологическим причинам требуют у властей выкупить квартиры или чтобы застройщики оформили возврат квартир.
Как сообщают местные СМИ, небольшой взрыв был зафиксирован в понедельник утром на месте ЧП в Тяньцзине. По последним данным, обнародованным во воскресенье, в результате взрывов в Тяньцзинь погибли 112 человек.
Китайский промышленный центр Тяньцзин серьезно пострадал при взрыве на складе опасных веществ местной компании. Вокруг склады выгорели огромные площади, на которых хранились автомобили и грузовые контейнеры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".