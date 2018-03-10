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    Тяньцзинь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Российская теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова впервые с 2015 года вышла в финал турнира WTA
    10:53 14.10.2017
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    В полуфинальном матче российская теннисистка Мария Шарапова в двух сетах переиграла третий номер посева китаянку Пэн Шуай. В финале она сыграет с 19-летней белоруской Ариной Соболенко.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Крупнейшие катастрофы и природные катаклизмы 2015 года 
    18:53 07.01.2016
    1051Природные катаклизмы по всему миру.
    В течение минувшего года случилось мощнейшее землетрясение в Непале, сгорела нефтебаза под Киевом, упал в результате теракта российский лайне в Египте.
    Взрыв в Тяньцзине
    Полиция арестовала 12 человек по делу о взрывах в китайском Тяньцзине
    04:55 27.08.2015
    264Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    По данным полиции, в числе арестованных - председатель правления компании Ruihai Logistics, которой принадлежал взорвавшийся в китайском Тяньзине склад с опасными веществами, Юй Сюэвэй и вице-председатель правления Дун Шэсюань.
    Взрыв в Тяньцзине
    Greenpeace не исключает ЧП, подобных взрыву в Тяньцзине, в других городах
    07:58 22.08.2015
    155Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Подобные предприятия находятся в Шанхае, Нинбо, Циндао и в Гуанчжоу. Они занимаются импортом, экспортом, хранением и транспортировкой опасных химических веществ.
    На месте взрыва в Тяньцзине отмечены четыре новых очага возгорания
    На месте взрыва в Тяньцзине отмечены четыре новых очага возгорания 
    07:13 22.08.2015
    155Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Четыре новых очага возгорания отмечены на месте взрыва, который прогремел 12 августа на складе в китайском городе Тяньцзинь. В результате взрыва погибли 116 человек.
    Разбор завалов после взрыва в Тяньцзине, Китай
    Новые очаги возгорания появились на месте взорвавшегося склада в Тяньцзине
    09:19 21.08.2015
    64Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Согласно данным СМИ, одна точка возгорания находится в зоне транспортировки, остальные внутри зоны эпицентра взрыва. По меньше мере возникли четыре очага воспламенения.
    Последствия взрыва в китайском Тяньцзине
    Жители пострадавших от взрыва в Тяньцзине домов отказались от компенсации
    05:58 18.08.2015
    235Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Владельцы из-за опасений за безопасность строений, возможного загрязнения окружающей среды, обесценивания квартир и психологическим причинам требуют у властей выкупить квартиры или чтобы застройщики оформили возврат квартир.
    Последствия взрыва в китайском Тяньцзине
    Страховой убыток от взрывов в Тяньцзине оценивается в $1-1,5 млрд
    11:27 17.08.2015
    102Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    В Credit Suisse уточнили, что оценка застрахованного убытка была от мощных взрывов в Тяньзцине получена с использованием данных из различных сообщений китайских СМИ.
    Разбор завалов после взрыва в Тяньцзине, Китай
    Новый взрыв произошел на месте происшествия в китайском Тяньцзине - СМИ
    04:58 17.08.2015
    526Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Как сообщают местные СМИ, небольшой взрыв был зафиксирован в понедельник утром на месте ЧП в Тяньцзине. По последним данным, обнародованным во воскресенье, в результате взрывов в Тяньцзинь погибли 112 человек.
    Ликвидация последствий взрыва в китайском Тяньцзине
    Количество жертв мощного взрыва в Тяньцзине увеличилось до 55 человек - СМИ
    10:01 14.08.2015
    147Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Как сообщает информационный портал Sina, в пятнице на месте инцидента на складе логистической компании Ruihai Logistics были обнаружены тела пятерых погибших, спасен один выживший.
    Обстрел села Красногоровка в Ясиноватском районе
    Хроника дня 13 августа: эскалация конфликта в Донбассе, секретное решение СНБО
    09:16 14.08.2015
    987
    За минувшие сутки в Донбассе был зафиксирован ряд обстрелов населенных пунктов, ОБСЕ подтвердило использование тяжелого вооружения обеими сторона конфликта в зоне АТО.
    Последствия мощного взрыва в китайском городе Тяньцзине
    Более тысячи пожарных продолжают бороться с огнем на месте взрыва в Китае
    06:29 14.08.2015
    507Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Как сообщил, глава пожарной службы Тяньцзиня Чжоу Тянь, в настоящий момент более 1 тысячи пожарных и 140 пожарных машин продолжают борьбу с огнем. По его словам, "человеческие потери велики".
    На месте взрыва в Китае
    Спасатели обнаружили выжившего на месте мощного взрыва в Тяньцзине
    05:59 14.08.2015
    337Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    По последним данным, было известно о гибели 50 человек и 701 раненом, 71 из них находились в критическом состоянии. Еще 21 человек числился пропавшим без вести.
    Последствия взрыва в китайском Тяньцзине
    Взрыв в Тяньцзине: груды руин и сотни раненых 
    15:56 13.08.2015
    719Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    В Тяньцзине продолжается ликвидация последствий мощных взрывов, которые унесли жизни 50 человек. Подробнее о ЧП и ликвидации его последствий смотрите в фоторепортаже.
    Последствия мощного взрыва в китайском городе Тяньцзине
    Число жертв взрыва в китайском Тяньцзине возросло до 50 человек
    14:54 13.08.2015
    189Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    По данным властей Китая, после ЧП в промышленном центре Тяньцзина были госпитализированы более 700 человек. Из них 70 человек находятся в критическом состоянии.
    Последствия мощного взрыва в китайском городе Тяньцзине
    Сотни раненых, 44 погибших в результате мощного взрыва в Тяньцзине
    13:18 13.08.2015
    224Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Около 400 представителей военизированных подразделений задействованы в спасательных работах после двух взрывов, которые прогремели в районе Биньхай китайского города Тяньцзин.
    Последствия мощного взрыва в китайском городе Тяньцзине
    После взрыва в Тяньцзине 21 человек числится пропавшим без вести
    13:08 13.08.2015
    99Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Мощность взрывов на складе логистической компании Ruihai Logistics, в результате которых погибли 44 человека, составила 3 и 21 тонны в тротиловом эквиваленте.
    Последствия взрыва в Тяньцзине
    ЧП в Тяньцзине: на месте взрыва продолжают вздыматься клубы дыма 
    12:49 13.08.2015
    429Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Два взрыва с разницей в 30 секунд прогремели в среду вечером в контейнерном терминале с опасными веществами логистической компании в Тяньцзине. О ситуации на месте взрыва смотрите в видео.
    Последствия мощного взрыва в китайском городе Тяньцзине
    Выжженная земля после взрыва в Тяньцзине 
    11:49 13.08.2015
    820Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Китайский промышленный центр Тяньцзин серьезно пострадал при взрыве на складе опасных веществ местной компании. Вокруг склады выгорели огромные площади, на которых хранились автомобили и грузовые контейнеры.
    Последствия взрыва в Тяньцзине (Китай) на складе опасных веществ
    Число жертв взрыва в китайском Тяньцзине выросло до 42 человек - СМИ
    07:41 13.08.2015
    424Мощный взрыв в китайском Тяньцзине
    Китайская газета "Синьцзиньбао" сообщает о телах 42 человек, доставленных в больницы города Тяньцзин, где произошло два мощных взрыва в контейнерном терминале.
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